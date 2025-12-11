Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 16:42

В Госдуме призвали наказывать чиновников за закрытие больниц и роддомов

Миронов потребовал законодательно запретить закрывать больницы и роддома

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В России следует законодательно запретить закрывать роддома и другие учреждения здравоохранения, а также привлекать к ответственности чиновников за халатность в социальном развитии территорий, заявил в беседе с NEWS.ru председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Так он прокомментировал сообщения о предстоящем закрытии с 2026 года родильного отделения в Центральной районной больнице города Суворов Тульской области.

Чиновники пеняют на снижение числа рожениц. И тут они правы: Тульская область просто вымирает — смертность в 2024 году в 2,4 раза превысила рождаемость! Число родившихся детей в тот год было в два раза меньше, чем десять лет назад — всего 8 851, — заявил Миронов.

Политик напомнил, что с 2020 по 2022 год, прекратили работать родильные отделения в четырех городах региона. Теперь с учетом закрытия роддома в Суворовской больнице на территории Тульской области останутся только три города, где врачи смогут принимать роды — Тула, Новомосковск и Ефремов.

Но вместо того, чтобы заботиться об увеличении рождаемости, местные власти просто закрывают неэффективные, по их словам, медучреждения. Меньше народа — больше кислорода? Господа, ваш цинизм просто зашкаливает! — убежден парламентарий.

По словам Миронова, «Справедливая Россия» будет готовить инициативу о федеральном запрете закрытия «неэффективных» роддомов и других медучреждений.

Ранее в Госдуме предложили радикальное решение по борьбе с «пыточными» рехабами. Депутат Николай Новичков выразил мнение, что реабилитационные центры в России следует передать под управление Минздрава.

