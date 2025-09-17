Празднование Дня города в Москве
Обвиняемые в организации и убийстве ребенка врачи обжаловали приговор

Адвокаты врачей Белой и Сушкевич из Калининграда обжаловали приговор суда

Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Защита главного врача калининградского роддома №4 Елены Белой и анестезиолога-реаниматолога Элины Сушкевич подала апелляционную жалобу на приговор по делу об убийстве новорожденного, сообщила адвокат Лариса Гусева в беседе с изданием «Известия». До этого защита уже заявляла о намерении обжаловать судебное решение, утверждая о нарушениях в ходе процесса.

Московский областной суд 11 августа приговорил Белую к 9,5 годам колонии, а Сушкевич — к 9 годам лишения свободы с последующим запретом на врачебную деятельность в течение трех лет. Причиной стал инцидент, произошедший в ноябре 2018 года. Тогда в роддом поступила женщина, родившая на раннем сроке мальчика весом около 700 граммов.

Для поддержания жизнедеятельности младенца требовался дорогостоящий препарат. В связи с этим Белая якобы решила не тратить ресурсы роддома и поручила ввести ребенку дозу магния сульфата. В истории родов предполагалась запись, что младенец родился мертвым.

Адвокаты настаивают на несправедливости приговора, утверждая, что присяжные не обладали всей полнотой информации. Дело уже неоднократно пересматривалось: после оправдательного приговора в 2020 году прокурорская апелляция привела к его отмене. В декабре 2023 года Верховный суд отказал в удовлетворении кассационных жалоб, однако 2 октября 2024 года направил дело на повторное рассмотрение, оставив обвиняемых под стражей. Медики продолжают отрицать свою вину.

Ранее сообщалось, что Белая лично отдала распоряжение умертвить новорожденного. На появившемся в Сети аудио слышен ее разговор с медперсоналом. Она спросила у него, зачем они сказали матери, что ребенок живой.

