10 декабря 2025 в 13:24

«Металлолом»: военный эксперт о передаче ВСУ неисправных польских МиГ-29

Военэксперт Леонков: Польша передает Украине неисправные МиГ-29 ради пропаганды

МиГ-29 МиГ-29 Фото: Shutterstock/FOTODOM
Польша намерена передать Украине неисправные истребители МиГ-29 с целью усиления пропаганды, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, самолеты окажутся неэффективными в бою из-за своей непригодности и нехватки квалифицированных пилотов.

Списанные самолеты, у которых не определен ресурс, — это фактически металлолом. Предпосылки к катастрофе или аварии достаточно высокие. С коммерческой точки зрения это невыгодная сделка. Особенно с учетом того, что Украина вот-вот может рассыпаться как государство после того, как рассыпется ее армия. Но есть пропагандистско-политический момент. Польша этой сделкой хочет показать, что помогает Украине несмотря ни на что, и украинская пропаганда может говорить, что ее Польша поддерживает. Это хитрый ход, с одной стороны, который на практике достаточно сомнительный, а вот в области пропаганды и коррупционной схемы вполне рентабельный, — пояснил Леонков.

Он подчеркнул, что производственные мощности Украины, способные ремонтировать самолеты МиГ-29, были уничтожены. По словам военэксперта, все необходимые запчасти можно найти только в России. Он отметил, что ФСБ пресекла множество попыток контрабанды этих деталей, сделав дальнейшую эксплуатацию самолетов для Польши практически невозможной.

Кроме того, у Украины не так уж и много пилотов. Вот недавно сбили Су-27. Не факт, что за штурвалом был как раз украинский пилот. Есть наемники, которых за большие деньги могут эксплуатировать. Но не всякий наемник даже за очень большие деньги согласится сесть за штурвал непригодного к эксплуатации самолета. Поэтому здесь наблюдается некая попытка сделки, по которой Польша хочет легализовать некоторые технологии, которые вкладывала вместе с Украиной во время специальной военной операции, — добавил Леонков.

Ранее Генштаб Польши заявил, что Варшава обсуждает передачу Киеву списанных истребителей МиГ-29, которые уже не используются в польской армии. Это решение является частью стратегии союзников по поддержке Украины и укреплению безопасности на восточном фланге НАТО. Однако окончательное решение пока не принято.

