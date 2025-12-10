Президент РФ Владимир Путин посетит туркменскую столицу Ашхабад 11–12 декабря, сообщила пресс-служба Кремля. Там глава государства примет участие в форуме, который посвящен Международному году мира и доверия и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, а также проведет двусторонние встречи с рядом зарубежных лидеров.
В ходе работы форума Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств, — говорится в сообщении.
Ранее в Великобритании заявили, что визит Путина в Индию показал, что все попытки Запада изолировать Россию обернулись провалом. При этом в самой Европе множатся разногласия в отношениях с США.
В свою очередь таиландский политолог Пхонгпхан Чансугри отметил, что по итогу визита Путина в Индию Россия сохранила международный вес вопреки многочисленным западным санкциям. Он подчеркнул, что Москва по-прежнему удерживает прочные дипломатические позиции.
До этого сообщалось, что после прибытия в Киргизию Путина встречали сокольничие с беркутами. В честь визита российского лидера в аэропорту расстелили красную ковровую дорожку с киргизскими национальными узорами.