«Радио Судного дня» передало восемь сообщений за день Радиостанция УВБ-76 вышла в эфир с восемью сообщениями

Радиостанция УВБ-76, которую часто называют «Радио Судного дня», 10 декабря передала серию из восьми сообщений, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи». Эфирная активность началась утром, в 09:07 по московскому времени.

В течение нескольких часов в эфире звучали позывные «НЖТИ», а также ряд кодовых слов: «Мюоносвод», «Спинобаз», «Фригория», «Опальный», «Сноповый» и «Дымозюзя». Последняя передача была зафиксирована около 12:26, после чего радиостанция вновь замолчала.

В ноябре радиостанция УВБ-76 передала новую серию необычных сообщений. Послания содержали слова «Латвия», «болонский», «пошлый» и «нантотюк». Авторы британского таблоида Express расценили упоминание прибалтийской страны в сообщении как угрозу для НАТО.

До этого УВБ-76 сделала 10-дневный перерыв и вышла в эфир с двумя новыми посланиями. Минимум два сообщения опубликовали 28 сентября. В эфире передали сообщение со словами «капосорт» и «бирючий» с небольшой разницей во времени.