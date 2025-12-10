ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 13:08

«Радио Судного дня» передало восемь сообщений за день

Радиостанция УВБ-76 вышла в эфир с восемью сообщениями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Радиостанция УВБ-76, которую часто называют «Радио Судного дня», 10 декабря передала серию из восьми сообщений, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи». Эфирная активность началась утром, в 09:07 по московскому времени.

В течение нескольких часов в эфире звучали позывные «НЖТИ», а также ряд кодовых слов: «Мюоносвод», «Спинобаз», «Фригория», «Опальный», «Сноповый» и «Дымозюзя». Последняя передача была зафиксирована около 12:26, после чего радиостанция вновь замолчала.

В ноябре радиостанция УВБ-76 передала новую серию необычных сообщений. Послания содержали слова «Латвия», «болонский», «пошлый» и «нантотюк». Авторы британского таблоида Express расценили упоминание прибалтийской страны в сообщении как угрозу для НАТО.

До этого УВБ-76 сделала 10-дневный перерыв и вышла в эфир с двумя новыми посланиями. Минимум два сообщения опубликовали 28 сентября. В эфире передали сообщение со словами «капосорт» и «бирючий» с небольшой разницей во времени.

радио
эфиры
УВБ-76
послания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уют в один шаг: как текстиль способен обновить интерьер без ремонта
Диетолог перечислила лучшие продукты для укрепления суставов зимой
Посол назвал главную ошибку российских туристов в Таиланде
Рабочий день в России сократят до 6 часов? Кто предложил, что будет с з/п
В Европе назвали любую мирную сделку «горькой пилюлей» для Украины
Армия России зачищает Светлое и Гришино в ДНР
ЕС готов пойти на нарушение правил ради российских активов
В ЕС определились с самозапретом на закупки газа у России
В российском регионе нашли несколько сотен туш краснокнижных тюленей
На Бондаренко рассказали, как на него напали люди с автоматами
Раскрыто, какие проблемы будут преследовать ЕС в случае изъятия активов РФ
Чиновница решила запретить обсуждать свою зарплату в суде
Долиной грозит статья за неуплату налогов? Что известно, тайный дворец
Экономист предупредил об опасности фирм, предлагающих списать долги
Известная актриса стала прабабушкой во второй раз
Лавров пригрозил последствиями в случае отъема российских активов на Западе
В российском городе требуют избавиться от «головы Шварценеггера»
Невролог дал советы, как справиться с предновогодним стрессом
Япония снова стала сбрасывать сточные воды с «Фукусимы» в океан
В ГД объяснили снижение возраста принятия присяги для иностранцев до 14 лет
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.