18 ноября 2025 в 02:16

Озвученное «Радиостанцией Судного дня» слово «Латвия» ввело Запад в ступор

Express: послание «Радиостанции Судного дня» со словом «Латвия» является угрозой

НАТО НАТО Фото: Shutterstock/FOTODOM
Станция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», передала новую серию закодированных сообщений, в одном из которых прозвучало слово «Латвия». Авторы британского таблоида Express расценили эту информацию как угрозу для НАТО.

«Радио Судного дня» передало в понедельник серию кодированных сообщений. <…> В одном из них было просто слово «Латвия» — название одного из государств-союзников <…> НАТО. Это явная угроза, — пишет автор публикации.

Радиостанция, как уже неоднократно было замечено, активизирует вещание в периоды обострения международной напряженности. Особенностью данной радиостанции является постоянный жужжащий сигнал, за который ее прозвали «жужжалкой». Помимо упоминания Латвии в эфире прозвучали слова «болонский», «пошлый» и «нантотюк».

Ранее «Радиостанция Судного дня» передала сообщение со словом «симомор». Оно появилось в эфире в 18:36 мск в четверг, 13 ноября. В этот же день радиостанция передавала слово «ржавленье». УВБ-76 вышла в эфир в 10:55 по московскому времени.

До этого УВБ-76 сделала 10-дневный перерыв и вышла в эфир с двумя новыми посланиями. Минимум два сообщения опубликовали 28 сентября. В эфире передали сообщение со словами «капосорт» и «бирючий» с небольшой разницей во времени.

