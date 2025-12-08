ТИЭФ'25
08 декабря 2025

Путин разрешил иностранцам оплачивать газ не только в Газпромбанке

Путин разрешил иностранцам оплачивать газ через банки РФ до апреля 2026 года

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин продлил до 1 апреля 2026 года разрешение иностранным покупателям оплачивать поставки российского газа не только через Газпромбанк — документ размещен на портале нормативных правовых актов. Новое продление заменило прежний срок, который истекал 31 декабря.

Порядок корректируется на фоне санкций США против Газпромбанка. Иностранные компании получили возможность переводить средства на рублевые счета российских поставщиков через третьих лиц. При этом Газпромбанк вправе открывать рублевые и валютные счета для отечественных продавцов газа. Расчеты через специальные счета типа «К» не проводятся до отмены санкций и возобновятся по решению президента.

Ранее сопредседатель немецкой партии «Союз социальная справедливость и экономическая разумность» (переименованная партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость») Фабио де Мази предложил обратиться к Путину с просьбой возобновить поставки российского газа, увязав это с режимом прекращения огня на Украине. Он назвал такой шаг целесообразной политикой.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия оспорят в Суде ЕС предложение Еврокомиссии о запрете поставок российской нефти и газа. По его словам, подобные санкции требуют единогласного одобрения, а их введение сделает невозможным надежное энергоснабжение и приведет к резкому росту цен.

Владимир Путин
указы
Газпромбанк
иностранцы
