02 декабря 2025 в 20:17

Масштабный сбой зафиксирован в работе крупного банка

Газпромбанк столкнулся с масштабным сбоем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Масштабный сбой произошел в работе Газпромбанка вечером 2 декабря, следует из данных сервиса Downdetector. Больше всего жалоб поступает на цифровые сервисы: пользователи пишут о сбоях мобильного приложения, личного кабинета, сайта и отдельных функций.

О проблемах сообщают пользователи устройств на Android, на которые приходится половина всех обращений, тогда как iOS, Windows и MacOS дают по 16,7% каждая. Сбои наблюдаются прежде всего в Санкт-Петербурге, на который приходится 42% всех обращений. Заметный рост жалоб также фиксируется в Нижегородской и Самарской областях (по 25%), тогда как Москва дает лишь около 6%.

Оператор связи T2 утром 2 декабря также столкнулся с масштабным сбоем. Пользователи жаловались на отсутствие мобильного интернета. Некоторые утверждали, что не работали исключительно зарубежные сервисы. К примеру, у пользователей был доступ к приложениям компании «Яндекс».

Российский онлайн-сервис Rutube столкнулся с масштабным сбоем вечером 26 ноября. Пользователи сообщали, что у них не прогружался сайт. Некоторые не могли посмотреть видео, а другие утверждали, что слышат аудиодорожку, но при этом экран остается черным.

банки
приложения
сбои
Газпромбанк
Россия
