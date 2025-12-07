ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 20:26

Две страны ЕС захотели оспорить запрет на газ и нефть из России

Сийярто: Венгрия и Словакия оспорят в суде санкции ЕС против российского газа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Венгрия и Словакия оспорят в Суде Европейского союза предложение Еврокомиссии о запрете поставок российских нефти и газа, рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он указал на то, что подобные санкции требуют единогласного одобрения, а не большинства голосов.

Постановление о запрете на ввоз российских нефти и природного газа в Европу сделает невозможным надежное энергоснабжение нашей страны и Словакии, а также приведет к резкому росту цен, — сказано в публикации.

Ранее Сийярто также рассказал, что Евросоюз не смог препятствовать Венгрии в получении последней в этом году партии ядерного топлива из России. По его словам, энергоресурсов достаточно, чтобы обеспечить работу АЭС «Пакш» до осени 2028 года.

До этого глава МИД Венгрии заявил, что политики европейских стран, входящих в НАТО, оказались охвачены военным фанатизмом По его оценке, это лишает их способности мыслить рационально и поддерживать связь с реальным положением дел.

Венгрия
Словакия
Петер Сийярто
нефть
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России экстренно закрыли аэропорт в Сочи
«Обезвредить»: на Украине объяснили уголовное дело против депутата Скороход
«6 кадров», мечта поехать в зону СВО, трое детей: как живет Андрей Кайков
Дмитриев назвал способ возродить «великую Европу»
В крупнейшем аэропорту Европы во время кражи чемодана пострадали 21 человек
Сын Трампа раскрыл, когда олигархи перестанут отправлять украинцев на фронт
В ЕС нашли способ, как заморозить активы России навсегда
«Верю чуть-чуть»: известный певец признался, что пишет письма Деду Морозу
Названо количество состоящих на учете в ПДН российских подростков
Польша обвинила Дмитриева и Маска в заговоре
Суд начал рассмотрение дела о гибели сержанта из-за связанных строп парашюта
«Кая — подарок для мира»: Дмитриев поблагодарил главу дипломатии ЕС
Две страны ЕС захотели оспорить запрет на газ и нефть из России
Кулеба пояснил, почему не собирается воевать за ВСУ
Умер актер из «Реальных пацанов»
Таганрожцам предложили самостоятельно украсить город к Новому году
В Нидерландах рассказали, почему Европа скатывается в Средневековье
В Мариуполе решат жилищный вопрос с нуждающимися
Депрессия, отсутствие ролей, слова для ВС РФ: как живет Валентина Теличкина
Украинцы протестуют против аварийных отключений
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.