Две страны ЕС захотели оспорить запрет на газ и нефть из России

Две страны ЕС захотели оспорить запрет на газ и нефть из России Сийярто: Венгрия и Словакия оспорят в суде санкции ЕС против российского газа

Венгрия и Словакия оспорят в Суде Европейского союза предложение Еврокомиссии о запрете поставок российских нефти и газа, рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он указал на то, что подобные санкции требуют единогласного одобрения, а не большинства голосов.

Постановление о запрете на ввоз российских нефти и природного газа в Европу сделает невозможным надежное энергоснабжение нашей страны и Словакии, а также приведет к резкому росту цен, — сказано в публикации.

Ранее Сийярто также рассказал, что Евросоюз не смог препятствовать Венгрии в получении последней в этом году партии ядерного топлива из России. По его словам, энергоресурсов достаточно, чтобы обеспечить работу АЭС «Пакш» до осени 2028 года.

До этого глава МИД Венгрии заявил, что политики европейских стран, входящих в НАТО, оказались охвачены военным фанатизмом По его оценке, это лишает их способности мыслить рационально и поддерживать связь с реальным положением дел.