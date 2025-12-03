Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 18:28

Сийярто обвинил европейцев в утрате связи с реальностью

Сийярто: жесткий военный фанатизм ослепил европейских членов НАТО

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Владислав Шатило/РБК/News.ru
Политики европейских стран, входящих в НАТО, оказались охвачены военным фанатизмом, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Брюсселе по итогам заседания министров иностранных дел Альянса. По его оценке, это лишает их способности мыслить рационально и поддерживать связь с реальным положением дел, передает телеканал М1.

Жесткий военный фанатизм охватил европейских членов НАТО, ослепляя их и делая неспособными принимать рациональные решения <...> Фанатичные сторонники войны утратили всякую связь с реальностью, — сказал Сийярто.

По словам министра, сторонники эскалации конфликта также утверждают, что украинская армия якобы выполняет функцию защиты всей Европы. Сийярто считает такие заявления оторванными от действительности и иллюстрирующими потерю адекватного восприятия.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае развязывания Европой войны с Россией Москве будет не с кем вести переговоры. Он подчеркнул, что Россия не планирует военных действий против Евросоюза, однако готова к любому сценарию развития событий. Он добавил, что РФ неоднократно заявляла о нежелании воевать с Европой, но в случае агрессии ответит немедленно.

