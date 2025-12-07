Евросоюз не смог препятствовать Венгрии в получении последней в этом году партии ядерного топлива из России, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, энергоресурсов достаточно, чтобы обеспечить работу АЭС «Пакш» до осени 2028 года.

Последняя запланированная на этот год партия ядерного топлива прибыла на АЭС «Пакш», так что теперь у нас достаточно запасов для работы станции до ноября 2028 года, — написал Сийярто.

По словам министра, доставку топлива осложнила геополитическая обстановка и позиция руководства некоторых стран Европы. Логистические трудности позволила решить корректировка логистики, а также использование воздушного и железнодорожного транспорта, добавил министр.

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что политики европейских стран, входящих в НАТО, оказались охвачены военным фанатизмом По его оценке, это лишает их способности мыслить рационально и поддерживать связь с реальным положением дел.