«Есть понимание»: Лавров высказался по урегулированию на Украине Лавров: Россия и США продолжат работу по урегулированию на Украине

Москва и Вашингтон договорились о продолжении работы по украинскому урегулированию, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые передает РИА Новости, достигнуто принципиальное понимание, согласно которому необходимо искоренить первопричины кризиса.

Достигнута договоренность о продолжении этой работы. Главное, есть принципиальное понимание о том, что устойчивое урегулирование невозможно без искоренения первопричин кризиса, — сказал он.

Ранее стало известно, что в ходе недавних переговоров российскому руководству были переданы дополнительно четыре документа. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, все они касались американских мирных инициатив по урегулированию на Украине. Он добавил, что ранее Москва уже получила один подробный документ из 27 пунктов для ознакомления.

До этого Лавров заявил, что Европа самостоятельно исключила себя из процесса мирного урегулирования на Украине, последовательно сорвав все предыдущие договоренности. Он напомнил о невыполнении соглашений 2014 года, минских договоренностей и итогов стамбульских переговоров 2022 года.