10 декабря 2025 в 12:10

Российские военные сужают кольцо окружения в одном городе в ДНР

«Иди и смотри»: российские войска завершают зачистку Димитрова от остатков ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Российские военные продолжают зачистку города Димитров (украинское название Мирноград) от оставшихся подразделений Вооруженных сил Украины, сообщил Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник. По его информации, кольцо окружения вокруг населенного пункта неуклонно сужается. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Источник авторов рассказал, что российские штурмовые подразделения ведут планомерное уничтожение сил противника в пределах городской черты. Важным успехом, предшествовавшим этим событиям, стало освобождение соседнего города Красноармейск силами ВС РФ.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что после освобождения Красноармейска в ДНР российская группировка «Центр» сконцентрируется на ликвидации блокированных украинских частей в районе Димитрова. Он подчеркнул, что в боях за город военные продемонстрировали отличную выучку и активность, используя тактические приемы, которые стали неожиданностью для врага.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что освобождение ВС РФ Остаповского в Днепропетровской области ускорит полное установление контроля над ДНР, а также Запорожской и Херсонской областями. По его словам, управление этой территорией дает значительные оперативные плюсы.

