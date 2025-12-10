ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 12:14

Двух командиров ВСУ осудили за атаку пляжа в Курске

ТАСС: командиров ВСУ Коляду и Зеленко приговорили к пожизненному лишению свободы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Суд приговорил к пожизненному лишению свободы заочно двух командиров батальонов 14-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ Дмитрия Коляду и Никиту Зеленко, сообщило ТАСС. Их признали виновными в атаке беспилотниками на пляж «Городской» в Курске, в результате которой погибли четыре человека, включая пятилетнего мальчика.

Назначить в отношении каждого наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, а остальной части — в колонии особого режима, — огласил приговор судья.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы полковника ВСУ Николая Дзямана, приказавшего сбить Ил-76 с украинскими пленными в 2024 году, передает ТАСС. С осужденного взыщут более 4 млрд рублей.

До этого уд вынес приговор украинскому военнослужащему в виде пожизненного лишения свободы за убийство семи мирных жителей села Русское Поречное в Курской области. Преступление было совершено в 2024 году.

