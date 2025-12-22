ВСУ планировали взорвать Курскую атомную электростанцию во время нападения на территорию России в прошлом году, рассказал NEWS.ru доброволец спецназа «Ахмат» Игорь Молотов. По его словам, возможной диверсии помешали своевременные и быстрые действия подразделений Министерства обороны РФ.

План у Киева был взять Курскую атомную электростанцию, пройти туда броском. Сам город Курск их интересовал во вторую очередь. Вот если бы они захватили АЭС, то это могло бы обернуться настоящим кошмаром. Во-первых, неясно, как их оттуда выбивать. Во-вторых, они могли бы и взорвать станцию. Такой натуральный атомный терроризм. [Однако] подразделения МО России, в том числе спецназ «Ахмат», сначала блокировали продвижение ВСУ, а потом выкинули их, — рассказал доброволец.

До этого сообщалось, что из трех полностью окруженных в Димитрове бригад ВСУ выжили лишь два украинских солдата, которые сдались в плен российским военным. Один из них сообщил, что специально открыл огонь, чтобы привлечь внимание российских бойцов и получить шанс сдаться. Он заявил о тяжелом положении окруженной группировки.