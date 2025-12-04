Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 19:36

Командира ВСУ осудили за сбитый самолет с пленными украинцами

ТАСС: командира ВСУ Дзямана приговорили к пожизненному лишению свободы заочно

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы полковника ВСУ Николая Дзямана, приказавшего сбить Ил-76 с украинскими пленными в 2024 году, передает ТАСС. С осужденного взыщут более 4 млрд рублей.

Украинский командир Дзяман, по приказу которого были сбиты воздушные суда над Брянской областью, приговорен к пожизненному лишению свободы. 2-м Западным окружным военным судом он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего причинение смерти человека) УК РФ, — говорится в сообщении.

Ранее суд вынес приговор украинскому военнослужащему в виде пожизненного лишения свободы за убийство семи мирных жителей села Русское Поречное в Курской области. Преступление было совершено в 2024 году.

До этого Краснодарский краевой суд приговорил к 13 годам лишения свободы местного жителя, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. По данным следствия, 46-летний мужчина пытался выехать на территорию Украины из идеологических соображений. Перед этим он установил связи с представителями СБУ и передавал им сведения об объектах противовоздушной обороны в Приморско-Ахтарске.

