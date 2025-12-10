ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 12:45

Россиянке удалили гигантскую опухоль яичника

Московские врачи удалили пациентке опухоль яичника весом 30 кг

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Врачи в Москве успешно удалили пациентке гигантскую опухоль яичника весом около 30 кг, сообщили в городском департаменте здравоохранения. Сложную операцию провели специалисты больницы имени Юдина.

Отмечается, что до этого пациентка более 15 лет не посещала гинеколога. Долгое время она испытывала боль и отмечала прогрессирующее увеличение объема живота, а в последний год к этим симптомам добавились выраженная одышка, общая слабость и постоянное чувство распирания.

Как рассказал заведующий отделением, профессор Александр Давыдов, комплексное обследование выявило критические нарушения в организме женщины. По его словам, окружность живота пациентки достигла 155 см из-за новообразования, которое заняло всю брюшную полость.

Грудная клетка была деформирована, внутренние органы — сдавлены. Насыщение крови кислородом при минимальной нагрузке падало до 75-80%, как при тяжелой пневмонии. Качество жизни было серьезно нарушено, — сказал он.

Сначала врачи стабилизировали состояние пациентки, так как сразу оперировать было опасно. Затем они удалили саму опухоль диаметром 50 см, а также матку с придатками. Сейчас женщина уже выписана из больницы и продолжает восстановление.

Ранее в России впервые провели операцию по удалению неоперабельной опухоли у ветерана боевых действий, используя инновационную методику в ФМБА им. Бурназяна. Операция включала резекцию опухоли брыжейки вне тела пациента и микрохирургическую реконструкцию сосудов. Пациент успешно пережил вмешательство.

