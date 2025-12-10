Шесть беспилотников ВСУ атаковали российские регионы Минобороны РФ: системы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ за три часа

Системы ПВО за три часа сбили шесть беспилотников ВСУ в пяти российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В частности, дроны уничтожили в Брянской, Курской, Белгородской и Калужской областях, а также в Крыму.

В период с 9:00 до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что силы ПВО России ликвидировали 12 украинских БПЛА в воздушном пространстве нескольких регионов. Основная часть беспилотников перехвачена в Брянской и Московской областях.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали четыре региона России беспилотниками в ночь на среду, 10 декабря. По данным Минобороны, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 20 целей.

9 декабря премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов рассказал, что при атаке украинских беспилотников на Чебоксары 15 зданий получили повреждения. Он уточнил, речь идет в том числе о 10 жилых домах.