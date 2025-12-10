Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Чиновница решила запретить обсуждать свою зарплату в суде

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
В Апшеронском районе Краснодарского края глава Совета депутатов решила обратиться в суд с требованием запретить местным жителям обсуждать ее заработок, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Инцидент произошел после того, как одна из россиянок оставила негативный комментарий под постом в социальных сетях.

Местная жительница выразила недовольство высокой зарплатой чиновницы и отсутствием видимых результатов ее работы для населения. Чиновница заявила, что информация о доходах является конфиденциальной и подала иск с просьбой опровергнуть комментарий, а также взыскать с автора поста госпошлину в размере 3 тыс. рублей. Однако суд отклонил ее требования, указав, что зарплата муниципальных служащих относится к категории открытой информации.

Автор комментария уточнила, что не имела намерения оскорблять чиновницу и лишь высказала свое мнение по поводу ситуации. Также стало известно, что до этого глава Совета депутатов занимала должность главного бухгалтера в администрации, но была уволена.

Ранее сообщалось, что бывшая чиновница в розыске устроила себе восьмилетний отпуск на Кипре. По данным следствия, женщину разыскивают все это время по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Краснодарский край
чиновники
зарплаты
суды
