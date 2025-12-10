В российском городе требуют избавиться от «головы Шварценеггера»

Жители города Мамоново в Калининградской области потребовали избавиться от бюста Героя Советского Союза Николая Мамонова, сообщает издание «Подъем». Директор городского музея Дмитрий Шилов уже обратился с такой просьбой к главе региона Алексею Беспрозванных. По мнению горожан, памятник напоминает американского актера Арнольда Шварценеггера.

Это позор, когда Герой Советского Союза изображен в таком виде. На местном сленге этот памятник называют «голова Шварценеггера», — возмутился Шилов.

В ответ на просьбу Беспрозванных предложил провести опрос среди жителей Мамоново. В администрации считают, что памятником недовольны лишь некоторые горожане.

