Юрист ответил, что грозит живодеру за отравление лошадей кислотой

Злоумышленнику, отравившему лошадей кислотой в Волгоградской области, грозит до пяти лет лишения свободы, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Кроме того, по словам юриста, обвиняемого могут обязать возместить причиненный ущерб.

Учитывая способ, которым пытались убить лошадей, правонарушителя точно привлекут по статье за жестокое обращение с животными. Ответственность за такое преступление предусматривает в том числе лишение свободы до пяти лет. Кроме того, лошади являются весьма дорогостоящими животными. Покалечив либо убив такое животное, преступник нанесет собственнику значительный ущерб. То есть он будет привлечен к уголовной ответственности за умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, ответственность за которое составляет до двух лет лишения свободы. В любом случае собственник имеет право на возмещение ущерба в гражданско-правовом порядке, — поделился Хаминский.

Ранее в детском клубе «У озера» сообщили о нападении на конный клуб в Волжском. Злоумышленник проник на территорию и вылил кислоту в рот нескольким лошадям. Это уже второй случай за последнее время. Предыдущей осенью неизвестный ввел животным внутривенно жидкость для омывания стекол, что привело к гибели двух коней.