Известная актриса стала прабабушкой во второй раз

Знаменитая американская актриса и телеведущая Вупи Голдберг в эфире ток-шоу The View объявила, что стала прабабушкой во второй раз. Как рассказала звезда, внук и его жена стали родителями девочки по имени Лотус Дин. Вес новорожденной составил 2 килограмма 860 граммов.

Меня называют Вупи, потому что я не бабушка, а прабабушка. Так что просто Вупи. Но я никогда не думала, что у меня будет два правнука, — сказала Голдберг.

Впервые актриса стала прабабушкой в 2014 году. Тогда у ее внучки Амары родилась дочь Чарли Роуз.

