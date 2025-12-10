Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Известная актриса стала прабабушкой во второй раз

Вупи Голдберг стала прабабушкой во второй раз

Вупи Голдберг Вупи Голдберг Фото: Maurizio D'Avanzo/Keystone Press Agency/Global Look Press
Знаменитая американская актриса и телеведущая Вупи Голдберг в эфире ток-шоу The View объявила, что стала прабабушкой во второй раз. Как рассказала звезда, внук и его жена стали родителями девочки по имени Лотус Дин. Вес новорожденной составил 2 килограмма 860 граммов.

Меня называют Вупи, потому что я не бабушка, а прабабушка. Так что просто Вупи. Но я никогда не думала, что у меня будет два правнука, — сказала Голдберг.

Впервые актриса стала прабабушкой в 2014 году. Тогда у ее внучки Амары родилась дочь Чарли Роуз.

Ранее стало известно, что Дети, посетившие водный аттракцион «Это маленький мир» в Диснейленде, могли невольно оказаться среди праха матери Голдберг. По данным журналистов, в 2010 году звезда фильма «Приведение» развеяла прах в искусственную реку, по которой движутся кораблики с посетителями. Голдберг пояснила, что при жизни мама «очень любила этот аттракцион», однако сама актриса не подумала, что ее поступок может навредить другим людям.

