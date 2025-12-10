Стало известно об атаке четвертого беспилотника на Москву Собянин: средства ПВО сбили четвертый беспилотник, летевший на Москву

Средства ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ, который летел на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Это была четвертая по счету попытка украинских военных атаковать город.

Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, — написал Собянин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины атаковали четыре региона России беспилотниками в ночь на среду, 10 декабря. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 20 целей. Как уточнили в министерстве, большую часть дронов противник запустил по Брянской области.

Кроме того, стало известно, что за прошедшие сутки ВСУ дважды обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. В результате одного из ударов был ранен мирный житель. Атаки были совершены в Горловском и Волновахском направлениях.

До этого в Сети появились кадры с места прилета в Чебоксарах. На опубликованных снимках можно увидеть поврежденные жилые дома. Вице-премьер Чувашии Владимир Степанов заявил, что число пострадавших при атаке резко увеличилось. По его словам, среди них есть ребенок.