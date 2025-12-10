Рабочий день в России сократят до 6 часов? Кто предложил, что будет с з/п

Рабочий день в России сократят до 6 часов? Кто предложил, что будет с з/п

Госдуме предложили сократить рабочий день в России до шести часов. Зачем, кому это нужно, кто против, что будет с зарплатами?

Кто предложил сократить рабочий день в России

10 декабря депутаты от КПРФ внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о сокращении рабочего времени до 30 часов в неделю (шесть часов в день). Авторами инициативы выступили депутаты Юрий Афонин, Георгий Камнев и Алексей Куринный.

Неделю назад Госдума уже отклонила то же самое предложение. 3 декабря фракция КПРФ представила проект нового трудового кодекса, который, по версии парламентариев, направлен на «улучшение положения трудящихся».

«Работающие нищие — это позор для страны», — объявил депутат Георгий Камнев.

Однако против проекта нового ТК голосовала правящая коалиция («Единая Россия» вместе с ЛДПР). Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб сказала, что он избыточен (111 статей вместо 64), содержит «критическую массу ошибок» и «быстро слеплен», в то время как действующий ТК «продуман и согласован со всеми сторонами».

Юрий Афонин объявил, что КПРФ не сдается и будет продвигать свои трудовые инициативы отдельными законопроектами.

«Наши важнейшие требования: шестичасовой рабочий день и 30-часовая рабочая неделя; пенсионный возраст: 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин; МРОТ не менее 40 тысяч рублей с ежегодной индексацией, превышающей величину инфляции; выплата государством не менее одного МРОТ в месяц женщинам, воспитывающим детей до трех лет», — объявил депутат в своем Telegram-канале.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему хотят сократить рабочий день, кто за

Афонин заявил СМИ, что большинство россиян перегружено работой. Работа сверх 30 часов в неделю должна оплачиваться как «сверхурочный труд», что якобы «поднимет средний уровень зарплат в стране и поддержит рост экономики».

По версии КПРФ, научно-технический прогресс должен вести к сокращению рабочего дня.

«Ленин еще в 1919 году писал: „Рабоче-крестьянская партия должна поставить себе задачей установить в дальнейшем, при общем увеличении производительности труда, максимальный шестичасовой рабочий день без уменьшения вознаграждения за труд“. Убежден, что, если бы СССР сохранился, рабочий день уже давно был бы шестичасовым», — объявил Афонин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что сокращение рабочего дня даст людям возможность «уделять больше времени личным отношениям и воспитанию детей, это позволит улучшить демографическую ситуацию».

Коммунистов поддержала фракция «Справедливая Россия». В сентябре ее глава Сергей Миронов предлагал ввести шестичасовой рабочий день для беременных.

Кто в России против сокращения рабочего дня, что будет с зарплатами

Однако многие депутаты Госдумы и сенаторы скептически оценивают и сокращение рабочего дня, и идею четырехдневной рабочей недели, предложенную фракцией ЛДПР: «работать меньше и получать столько же» массово смогут разве что бюджетники, а бизнес такую нагрузку не примет.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев заявил СМИ, что шестичасовой рабочий день сократит доходы населения и повредит экономике России в целом. Он признал, что идея КПРФ идет в русле с европейской тенденцией: аналогичные эксперименты были в разные годы в Германии, Бельгии, Франции, Исландии, Великобритании, Скандинавии. Тем не менее в РФ это станет ударом по доступности медицины, образования (в том числе детских садов) и росту расходов бюджета на социальные нужды.

«Реформу рынка труда при текущем состоянии экономики вряд ли можно считать удачной идеей», — считает эксперт.

Старший преподаватель кафедры трудового права Московского государственного юридического университета Анастасия Колодяжная уверена, что при переходе на шестичасовой рабочий день резко снизятся зарплаты. Она отметила, что в случае внедрения этой инициативы работодатели начнут отдавать предпочтение срочным трудовым договорам с сотрудниками, чтобы не платить сверхурочные постоянно. Сильнее всех пострадают отрасли, где производственный процесс непрерывен.

В «Единой России» назвали предложения коммунистов «популизмом чистой воды». То же говорят во фракции ЛДПР.

«В преддверии выборов в Госдуму в 2026 году КПРФ начинает набирать определенные кейсы предложений, за которыми ничего не стоит. Главное — красиво это подать, громко сказать, а потом все уйдет в небытие. Лишь бы поднять рейтинг», — заявил координатор Владимирского регионального отделения ЛДПР Сергей Корнишов.

Читайте также:

«Есть два стула»: названы «плохой» и «очень плохой» варианты для Киева

Почему не работает WhatsApp 10 декабря: где сбои в РФ, блокировка Telegram

РКН отказался разблокировать Roblox: в чем причина, обращение Мизулиной