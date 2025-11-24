Международный муниципальный форум стран БРИКС
24 ноября 2025 в 03:23

Эксперт рассказал про обязанности работодателя по 13-ой зарплате

Эксперт Чихачев: работодатель не обязан платить 13-ю зарплату в конце года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Работодатели не несут обязательств по выплате 13-ой заработной платы в конце календарного года, рассказал агентству ПРАЙМ управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев. По его словам, данная выплата представляет собой годовую премию, которая устанавливается внутренними документами организации.

«Тринадцатая зарплата» — это по сути народное название годовой премии: дополнительного вознаграждения по итогам работы за календарный год, которое чаще всего выплачивают в декабре, — сказано в сообщении.

Ранее эксперт по трудовому праву Татьяна Голубева разъяснила, что работодатель обязан оплачивать обеденный перерыв сотрудников при непрерывном технологическом цикле, когда работник не может отлучиться. Такие условия должны быть закреплены в локальных актах или коллективном договоре.

До этого директор департамента организационного развития Евгения Ганькина рассказала: когда работодатель устанавливает разные зарплаты мужчинам и женщинам, занимающим одинаковые должности с идентичными обязанностями, он нарушает Трудовой кодекс. По ее словам, разрыв в оплате часто связан с культурными и социальными стереотипами в профессиональной среде.

