Эксперт рассказал про обязанности работодателя по 13-ой зарплате Эксперт Чихачев: работодатель не обязан платить 13-ю зарплату в конце года

Работодатели не несут обязательств по выплате 13-ой заработной платы в конце календарного года, рассказал агентству ПРАЙМ управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев. По его словам, данная выплата представляет собой годовую премию, которая устанавливается внутренними документами организации.

«Тринадцатая зарплата» — это по сути народное название годовой премии: дополнительного вознаграждения по итогам работы за календарный год, которое чаще всего выплачивают в декабре, — сказано в сообщении.

Ранее эксперт по трудовому праву Татьяна Голубева разъяснила, что работодатель обязан оплачивать обеденный перерыв сотрудников при непрерывном технологическом цикле, когда работник не может отлучиться. Такие условия должны быть закреплены в локальных актах или коллективном договоре.

До этого директор департамента организационного развития Евгения Ганькина рассказала: когда работодатель устанавливает разные зарплаты мужчинам и женщинам, занимающим одинаковые должности с идентичными обязанностями, он нарушает Трудовой кодекс. По ее словам, разрыв в оплате часто связан с культурными и социальными стереотипами в профессиональной среде.