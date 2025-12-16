Новый год-2026
16 декабря 2025 в 14:24

NEWS.ru победил в номинации «Онлайн СМИ» премии «Марка № 1 в России»

Евгений Дабижа, заместитель главного редактора общественно-политического СМИ NEWS.ru Евгений Дабижа, заместитель главного редактора общественно-политического СМИ NEWS.ru Фото: Пресс-служба премии МАРКА №1 В РОССИИ
NEWS.ru победил в номинации «Онлайн СМИ» национальной премии «Марка № 1 в России». Торжественная церемония награждения состоялась 12 декабря в Государственном Кремлевском дворце. В рамках мероприятия на сцене концертного зала выступили известные российские артисты, а в фойе Кремля провели показ мод «Лидеры модной индустрии России».

Настоящее профессиональное СМИ всегда победит в соревновании за внимание читателя. Статус СМИ — это ответственность перед законом и перед читателем. Если нужны котики, дипфейки и развлекательный контент — пожалуйста, блогеры. Если хочется проверенной информации и экспертных оценок — СМИ всегда будут надежным источником, — отметил заместитель главного редактора NEWS.ru Евгений Дабижа.

Исполнителем года по версии премии стал певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). В номинации «Конфеты, шоколад» победил бренд «Аленка», а в категории «Радиостанция» первое место присудили «Русскому радио». Лучшим «Инновационным интернет-порталом» признали «Рамблер». Всего знак качества получили свыше 35 брендов.

«Марка № 1 в России» проводится уже на протяжении 27 лет. В ходе нее потребители из разных регионов страны выбирают лучшие бренды, товары и услуги. Отбор проходит в формате открытого голосования.

