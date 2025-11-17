Работодатель обязан в некоторых случаях оплачивать обед своим сотрудникам

В определенных производственных условиях работодатель обязан оплачивать время обеда сотрудников. Как рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева, это касается случаев, когда технологический процесс не позволяет прерывать работу.

На производствах с непрерывным циклом работы обеденный перерыв часто проходит «на ходу». Это характерно для непрерывных линий и служб, требующих постоянного присутствия персонала.

И тогда обед включается в оплачиваемое время смены, что должно быть прямо прописано в локальных актах или коллективном договоре, — сказала Голубева.

Эксперт также уточнила, что данные положения трудового законодательства не распространяются на самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей и фрилансеров. Эти категории работников самостоятельно определяют свой график работы и отдыха, исходя из личных предпочтений и объема выполняемых задач.

