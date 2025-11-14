Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 06:30

Юрист назвал максимальную сумму выплат сотруднику на больничном

Юрист Русяев: в 2025 году больничные выплаты за день не превышают 5673,97 рубля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Размер выплаты за больничный не может превышать 5673,97 рубля за один день в 2025 году, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, данное ограничение связано с установленными пределами базы для начисления страховых взносов в Социальный фонд.

Есть верхняя граница выплат за больничный: за один календарный день в 2025 году не может быть начислено больше 5673,97 рубля — эта цифра следует из предельной базы для взносов за 2023–2024 годы. Размер зависит от заработка за два предшествующих года — в 2025‑м берут 2023 и 2024 годы. Среднедневной доход считают просто: все выплаты, на которые начислялись страховые взносы, делят на 730. Затем применяют процент по страховому стажу: 60, 80 или 100% за день болезни, — пояснил Русяев.

По его словам, сам процесс оформления больничного листа уже полностью перешел в электронный формат, что значительно ускоряет процедуру выплат. Юрист добавил, что после визита к врачу сведения автоматически направляются в СФР и работодателю, который обязан оплатить первые три дня болезни сотрудника.

В 2025 году больничный оформляется через электронный листок нетрудоспособности: пациент приходит к врачу с паспортом и СНИЛС, медорганизация создает электронный листок нетрудоспособности, а сведения автоматически уходят в Социальный фонд России и работодателю. Эта схема действует с 2022 года, когда отказались от массовых бумажных бланков. Диагноз остается только у врача, работодателю передают лишь номер и коды причин. Выплата устроена так: первые три дня оплачивает работодатель, начиная с четвертого платит СФР, — резюмировал Русяев.

Ранее сообщалось, что в России может появиться возможность работать в упрощенном режиме во время болезни без перевода на больничный и потери в заработке. Соответствующий законопроект депутата Ярослава Нилова направлен на отзыв в правительство.

