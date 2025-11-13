Россиянам предложили разрешить работать за оплату на больничном В Госдуме предложили разрешить работать на больничном без ущерба по зарплате

В России может появиться возможность работать в упрощенном режиме во время болезни без перевода на больничный и потери в заработке, передает РИА Новости. Уточняется, что соответствующий законопроект депутата Ярослава Нилова направлен на отзыв в правительство.

В документе предлагается внести в Трудовой кодекс статью, которая введет понятие «временный адаптивный режим труда». Она, как рассчитывают авторы инициативы, поможет убрать существующий правовой пробел, при котором сотрудник считается либо полностью здоровым для работы, либо полностью нетрудоспособным.

Ранее юрист Мария Яковлева заявила, что максимальный размер дневного пособия по временной нетрудоспособности в 2026 году составит 6827,4 рубля. По ее словам, при расчете пособия учитывается весь официальный доход, с которого уплачивались страховые взносы, но в пределах установленных лимитов.

Тем временем депутат Госдумы Сергей Леонов напомнил, что размер минимальной выплаты по больничному листу увеличат в 2026 году в связи с повышением МРОТ. Он указал, что последний показатель составит в следующем году 27 093 рубля.