Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 07:17

Россиянам предложили разрешить работать за оплату на больничном

В Госдуме предложили разрешить работать на больничном без ущерба по зарплате

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России может появиться возможность работать в упрощенном режиме во время болезни без перевода на больничный и потери в заработке, передает РИА Новости. Уточняется, что соответствующий законопроект депутата Ярослава Нилова направлен на отзыв в правительство.

В документе предлагается внести в Трудовой кодекс статью, которая введет понятие «временный адаптивный режим труда». Она, как рассчитывают авторы инициативы, поможет убрать существующий правовой пробел, при котором сотрудник считается либо полностью здоровым для работы, либо полностью нетрудоспособным.

Ранее юрист Мария Яковлева заявила, что максимальный размер дневного пособия по временной нетрудоспособности в 2026 году составит 6827,4 рубля. По ее словам, при расчете пособия учитывается весь официальный доход, с которого уплачивались страховые взносы, но в пределах установленных лимитов.

Тем временем депутат Госдумы Сергей Леонов напомнил, что размер минимальной выплаты по больничному листу увеличат в 2026 году в связи с повышением МРОТ. Он указал, что последний показатель составит в следующем году 27 093 рубля.

законопроекты
болезни
больничный
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска отправили на дно украинских десантников под Херсоном
В России увеличились цены на один из атрибутов Нового года
Мошенники создали более 250 клонов «Почты России» для обмана россиян
Простая классика! Квашеная капуста без морковки — ничуть не хуже обычной
Раскрыты последствия атаки БПЛА в Орловской области
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 ноября: инфографика
Херсон столкнулся с проблемами сразу после отъезда Зеленского
Наталия Орейро рассказала, какое русское блюдо получается у нее лучше всего
В России подешевели подержанные легковушки
В Саратове вспыхнуло здание инфекционной больницы
Россиянина задержали на Пхукете из-за американского запроса
Суд отклонил иск к Гузеевой о защите чести и достоинства
В США пересмотрели дату освобождения P. Diddy
«Музыка для меня»: Наталия Орейро рассказала о трогательном подарке от сына
Российские ПВО за ночь сбили свыше сотни БПЛА
В Южной Корее внезапно перенесли 140 рейсов и отменили военные учения
В России обновляют закон о штрафах за отсутствие ОСАГО
Россиянам назвали главное условие надежности фундамента дома
Врач раскрыл, чем опасен полюбившийся зумерам новый вид снюса
Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
Семья и жизнь

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.