В РФ изменили правила выдачи больничных: кого коснется, выплаты, сроки

С 1 сентября 2025 года в России начали действовать новые правила оформления больничных листов. Что об этом известно?

Как изменились правила выдачи больничных

Ранее врачи могли выдавать больничный на срок до 15 дней, а стоматологи — до 10 дней. Теперь, если за последние шесть месяцев работник уже получал четыре больничных, при пятом обращении максимальный срок временной нетрудоспособности ограничивается тремя днями.

Причем продлить такой больничный будет возможно только через врачебную комиссию, в которую входит несколько специалистов.

Оплата больничного листа свыше трехдневного срока теперь возможна только при наличии подтверждения врачебной комиссии. Работодатели и Фонд социального страхования обязаны ориентироваться именно на этот документ.

Новые правила нацелены на то, чтобы упорядочить практику выдачи больничных и сократить количество необоснованно оформленных листков нетрудоспособности. Такие меры должны помочь сократить число случаев фиктивных больничных и снизить нагрузку на работодателей и социальные фонды.

Принятые изменения будут действовать в течение шести лет — до 1 сентября 2031 года.

При этом введенные ограничения не распространяются, если речь идет об уходе за заболевшими детьми или другими членами семьи, о прохождении курсов медицинской реабилитации, а также о лечении тяжелых и социально значимых заболеваний, включая те, что требуют заместительной почечной терапии. То есть пациенты с хроническими и серьезными диагнозами смогут получать больничный в прежнем порядке.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какие еще изменения вступили в силу с 1 сентября 2025 года

В России с 1 сентября начал действовать закон о государственном регулировании приема студентов на платные места в вузах. Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко уточняла, что теперь правительство сможет устанавливать правила определения стоимости платного обучения, корректировать число студентов, а также вводить лимиты на количество студентов и перечень направлений подготовки.

Кроме того, с 1 сентября российские фармацевты начали привлекаться к административной ответственности за непредоставление информации покупателям о наличии более дешевых аналогов лекарств. Размер штрафа составляет от 100 до 200 тысяч рублей.

Новые правила также коснулись водителей: с 1 сентября вступили в силу новые правила дорожного движения, предусматривающие ужесточение требований к медицинскому освидетельствованию. Также введены дополнительные ограничения по состоянию здоровья.

Читайте также:

Что известно о больном раком мальчике, которому Путин дал самолет

Каким будет iPhone 17: предзаказ, старт продаж в РФ, характеристики, цены

Вышли все серии второго сезона «Уэнсдэй»: чем кончился, роль Леди Гаги