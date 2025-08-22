Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 00:21

Немецкая учительница 16 лет получала зарплату, находясь на больничном

В Германии педагог провела на больничном 16 лет, непрерывно получая заработную плату, пишет издание Der Spiegel. Теперь суд обязал ее пройти медицинское освидетельствование для проверки трудоспособности.

Учительница из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия не появлялась на работе с 2009 года, находясь на непрерывном больничном. Она попыталась оспорить направление на обследование, заявив, что власти необоснованно затянули с этой процедурой. Однако суд счел аргументы несостоятельными.

Высший административный суд признал, что многолетнее бездействие ответчика в данном случае действительно непонятно, однако постановил, что причины, по которым ей не назначили обследование раньше, не отменяют необходимости его пройти, — говорится в материале.

Примечательно, что решение было принято после многолетнего бездействия со стороны работодателя. По итогам экспертизы будет принято решение: либо женщина в итоге вернется к преподаванию, либо ее отправят на пенсию.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению предложила не увольнять российских педагогов за личные публикации в соцсетях без экспертизы. Депутат Анна Скрозникова обратилась с этим предложением к министру просвещения Сергею Кравцову и призвала разработать методические рекомендации по оценке контента учителей в интернете.

