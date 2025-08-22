Немецкая учительница 16 лет получала зарплату, находясь на больничном

В Германии педагог провела на больничном 16 лет, непрерывно получая заработную плату, пишет издание Der Spiegel. Теперь суд обязал ее пройти медицинское освидетельствование для проверки трудоспособности.

Учительница из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия не появлялась на работе с 2009 года, находясь на непрерывном больничном. Она попыталась оспорить направление на обследование, заявив, что власти необоснованно затянули с этой процедурой. Однако суд счел аргументы несостоятельными.

Высший административный суд признал, что многолетнее бездействие ответчика в данном случае действительно непонятно, однако постановил, что причины, по которым ей не назначили обследование раньше, не отменяют необходимости его пройти, — говорится в материале.

Примечательно, что решение было принято после многолетнего бездействия со стороны работодателя. По итогам экспертизы будет принято решение: либо женщина в итоге вернется к преподаванию, либо ее отправят на пенсию.

