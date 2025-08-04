В Госдуме хотят защитить учителей от увольнений за посты в соцсетях

В Госдуме хотят защитить учителей от увольнений за посты в соцсетях Депутат Скрозникова призвала запретить увольнять учителей за посты в соцсетях

Российских педагогов не должны увольнять за личные публикации в социальных сетях без проведения соответствующей экспертизы, такое мнение высказала член комитета Госдумы по просвещению от партии «Новые люди» Анна Скрозникова. Она обратилась с таким предложением к министру просвещения Сергею Кравцову. Скрозникова также призвала составить методические рекомендации по оценке контента учителей в Сети, передает ТАСС.

До урегулирования соответствующих вопросов на нормативном уровне предлагается рассмотреть возможность введения временного моратория на принятие решений об увольнении педагогов по основаниям, связанным исключительно с содержанием их публикаций в социальных сетях, — говорится в документе.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести дополнительную выплату для педагогов, задействованных в проведении выпускных экзаменов. Инициатива предполагает выплату учителям среднемесячного заработка по аналогии с «13-й зарплатой».