Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 07:29

В ГД предложили платить 13-ю зарплату учителям за один вид работы

Миронов предложил платить 13-ю зарплату учителям за работу на ОГЭ и ЕГЭ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России могут ввести дополнительную выплату для педагогов, задействованных в проведении выпускных экзаменов, такую идею озвучил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов. Соответствующее обращение направлено председателю правительства Михаилу Мишустину, пишет РИА Новости.

Инициатива предполагает выплату учителям среднемесячного заработка по аналогии с «13-й зарплатой». Как отметил Миронов, нагрузка на педагогов во время ЕГЭ и ОГЭ значительно возрастает, однако компенсация за эту работу остается несоразмерной.

По его словам, суточные выплаты за экзаменационное дежурство часто не превышают 120–300 рублей. При этом учителей привлекают к работе в выходные и праздничные дни.

Обычно один такой рабочий день «стоит» всего 120–300 рублей, приходить надо рано, часто в выходные или в праздники. Многие учителя от работы отказываются, но в добровольно-принудительном порядке их включают в списки «дежурных», выдергивают с больничных, угрожают увольнением, — заявил политик.

Миронов также обратил внимание на высокую ответственность педагогов во время экзаменов: за малейшие нарушения, такие как пропущенная шпаргалка или непроверенные бланки, им грозят штрафы. В Минпросвещения подчеркивают, что размер доплат определяется регионами, однако лидер СРЗП считает, что вопрос требует федерального решения. В ближайшее время инициатива может быть рассмотрена при обсуждении бюджета на следующий год.

Ранее четырех московских учителей обязали выплатить штраф из-за некачественной работы во время проведения ОГЭ. По информации инсайдеров, педагогов наказали, потому что они плохо следили за учениками на экзамене.

Сергей Миронов
выплаты
ЕГЭ
учителя
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд отказал Джигурде в повторном иске о скандальном наследстве
Ушедший под воду после землетрясения Северо-Курильск засняли с дрона
Российский теннисист добился успеха на престижном турнире в Торонто
Стало известно, о чем будут говорить главы Роскосмоса и NASA
По Мерцу нанесли «юридический удар»
Кабачковые блинчики с икорной пастой: такой закуски вы еще не пробовали!
Украинский дрон врезался в жилую многоэтажку в Белгороде
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» был в розыске в Таджикистане
Врач назвала лайфхак, как привить ребенку любовь к здоровой пище
Автомобилистам объяснили, чем грозит неуведомление ГАИ о смене регистрации
Самая вкусная заготовка: вяленые томаты с розмарином и пряным медом
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 июля
Землетрясение вынудило власти российского региона пойти на крайние меры
Пугачева не сдержалась при виде «омоложения» Орбакайте в Европе
В Крыму предложили США продать Аляску и сократить госдолг
Санду бьет тревогу из-за вмешательства в предстоящие выборы
Картели внедряются в ВСУ, точный удар «Ланцета»: новости СВО к утру 30 июля
Названо число россиян, получающих в месяц от 1 млн рублей
Жители Камчатки засняли на камеру момент мощного землетрясения
«Знаете ли»: Трамп описал свои беседы с Путиным
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.