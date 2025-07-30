В ГД предложили платить 13-ю зарплату учителям за один вид работы Миронов предложил платить 13-ю зарплату учителям за работу на ОГЭ и ЕГЭ

В России могут ввести дополнительную выплату для педагогов, задействованных в проведении выпускных экзаменов, такую идею озвучил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов. Соответствующее обращение направлено председателю правительства Михаилу Мишустину, пишет РИА Новости.

Инициатива предполагает выплату учителям среднемесячного заработка по аналогии с «13-й зарплатой». Как отметил Миронов, нагрузка на педагогов во время ЕГЭ и ОГЭ значительно возрастает, однако компенсация за эту работу остается несоразмерной.

По его словам, суточные выплаты за экзаменационное дежурство часто не превышают 120–300 рублей. При этом учителей привлекают к работе в выходные и праздничные дни.

Обычно один такой рабочий день «стоит» всего 120–300 рублей, приходить надо рано, часто в выходные или в праздники. Многие учителя от работы отказываются, но в добровольно-принудительном порядке их включают в списки «дежурных», выдергивают с больничных, угрожают увольнением, — заявил политик.

Миронов также обратил внимание на высокую ответственность педагогов во время экзаменов: за малейшие нарушения, такие как пропущенная шпаргалка или непроверенные бланки, им грозят штрафы. В Минпросвещения подчеркивают, что размер доплат определяется регионами, однако лидер СРЗП считает, что вопрос требует федерального решения. В ближайшее время инициатива может быть рассмотрена при обсуждении бюджета на следующий год.

Ранее четырех московских учителей обязали выплатить штраф из-за некачественной работы во время проведения ОГЭ. По информации инсайдеров, педагогов наказали, потому что они плохо следили за учениками на экзамене.