В Москве четырех учителей наказали рублем после ОГЭ Московский суд оштрафовал четырех учителей за нарушения на ОГЭ

Четырех московских учителей обязали выплатить штраф из-за некачественной работы во время проведения ОГЭ, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». По информации инсайдеров, педагогов наказали, потому что они плохо следили за учениками на экзамене.

ОГЭ по математике проводился 3 июня в московском СИЗО № 5 «Водник», где содержатся несовершеннолетние арестанты. За порядком на экзамене следили педагоги из соседней школы № 224. После завершения ОГЭ как минимум на четырех учителей составили протоколы, сообщают авторы канала.

По данным Рособрнадзора, во время экзаменов ученики покидали свои места, активно разговаривали друг с другом. Также у одного из участников обнаружили словарь русского языка. Несмотря на то, что задания были по математике, это тоже посчитали нарушением.

Во время разбирательств в суд пришли только два педагога, они попросили не наказывать строго за проступок. В итоге инстанция постановила оштрафовать всех, на кого завели протоколы, добавили в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что учащиеся девятых классов, не сдавшие ОГЭ, получат право на бесплатное обучение по рабочим профессиям. Соответствующие поправки были внесены в законопроект в Госдуме.