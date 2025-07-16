В России могут ввести бесплатное образование для заваливших ГИА В Госдуме предложили бесплатно обучать не сдавших ГИА рабочим профессиям

Учащиеся девятых классов, не сдавшие ОГЭ, получат право на бесплатное обучение по рабочим профессиям. Соответствующие поправки в законопроект внесли в Госдуму вице-спикеры Виктория Абрамченко и Петр Толстой, а также глава думского комитета по просвещению Ирина Белых. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Предлагается закрепить <...> право пройти обучение по программам профессиональной подготовки рабочего, служащего, — говорится в пояснительной записке.

Таким образом школьники продолжат изучать основной курс общего образования и приобретать рабочие профессии. По итогам они смогут получить свидетельство о профессии и сдать итоговую аттестацию. Предполагается, что перечень профессий и учебных организаций будут определять региональные власти.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали, что в 2025 году с ЕГЭ был удален 781 человек. Из них 261 человек удалили за наличие телефона, а 413 — за использование шпаргалок. Остальные 107 были удалены по другим причинам. Ведомство также получило 72 жалобы по поводу нарушения проведения ЕГЭ.