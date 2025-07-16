Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 19:24

В России могут ввести бесплатное образование для заваливших ГИА

В Госдуме предложили бесплатно обучать не сдавших ГИА рабочим профессиям

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Учащиеся девятых классов, не сдавшие ОГЭ, получат право на бесплатное обучение по рабочим профессиям. Соответствующие поправки в законопроект внесли в Госдуму вице-спикеры Виктория Абрамченко и Петр Толстой, а также глава думского комитета по просвещению Ирина Белых. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Предлагается закрепить <...> право пройти обучение по программам профессиональной подготовки рабочего, служащего, — говорится в пояснительной записке.

Таким образом школьники продолжат изучать основной курс общего образования и приобретать рабочие профессии. По итогам они смогут получить свидетельство о профессии и сдать итоговую аттестацию. Предполагается, что перечень профессий и учебных организаций будут определять региональные власти.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали, что в 2025 году с ЕГЭ был удален 781 человек. Из них 261 человек удалили за наличие телефона, а 413 — за использование шпаргалок. Остальные 107 были удалены по другим причинам. Ведомство также получило 72 жалобы по поводу нарушения проведения ЕГЭ.

гиа
школьники
школы
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин оценил меры поддержки повышения рождаемости
В Киеве сделали заявление по переговорам с Россией
Мигранты завезли смерть: в РФ вспышка менингита, ждать ли эпидемии
Обязательно закройте! Эти маринованные кабачки исчезнут первыми зимой
Молодой турист спрыгнул с водопада и захлебнулся
Путин назвал «хитрюгой» предложившего расширить льготы сотрудника ММК
Путин испытал горнолыжные склоны Башкирии
Стало известно о проблемах раненых из известного подразделения
Раскрыты связи Юлии Тимошенко в украинском военном руководстве
Экс-депутат Рады объяснил решение Киева о наборе 60-летних в ВСУ
Изголодавшиеся по отдыху вынудили «Аэрофлот» добавить рейс в Геленджик
Появился трейлер последнего сезона «Очень странных дел»
Возвращение в «Универ», долг 700 тысяч, вес: как живет Мария Кожевникова
Суд заочно арестовал известного иноагента
На похоронах Мороза не увидели бывшего зятя и мужа Собчак
Агутин пожаловался на две серьезные проблемы в своей жизни
Самое вкусное: рецепт огурцов на зиму «Натали» — готовим и не паримся
Врач объяснил разницу между бактериальным и вирусным менингитом
Зеленский сделал важное заявление о Шмыгале
Пашинян рассказал, в чем ему нет равных
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.