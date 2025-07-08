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08 июля 2025 в 05:18

Названо число человек, удаленных с ЕГЭ в 2025 году

Рособрнадзор: 781 человек был удален с ЕГЭ в 2025 году

Как подать апелляцию ЕГЭ Как подать апелляцию ЕГЭ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В 2025 году с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) был удален 781 человек, сообщила пресс-служба Рособрнадзора. Из них 261 человек удалили за наличие телефона, а 413 — за использование шпаргалок. Остальные 107 были удалены по другим причинам.

Всего удален 781 человек, из них за наличие телефона — 261, за шпаргалки — 413, иное — 107, следует из сообщения.

Ранее глава ведомства Анзор Музаев рассказал, что Рособрнадзор получил 72 жалобы по поводу нарушения проведения ЕГЭ. Из них 69 обращений касались нарушения порядка проведения экзамена.

При этом по результатам ЕГЭ 300 баллов набрали 13 человек, заявил Музаев. По его словам, 6,8 тысячи выпускников получили 100 баллов за один экзамен. В 2024 году 300 баллов получили 42 будущих абитуриента.

Помимо этого технологический гигант VK пригласил московскую школьницу Надежду Яшмолкину, набравшую максимальные 400 баллов на ЕГЭ, на стажировку. Выпускнице престижной столичной школы № 1514 предложили место в команде образовательной платформы MAX.

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