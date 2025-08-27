Как изменится жизнь россиян с 1 сентября 2025 года, законы, что подорожает

С 1 сентября 2025 года россиян ждет ряд изменений. Что об этом известно, какие новые штрафы и законы появятся?

Что подорожает с 1 сентября 2025 года

Эксперт по работе на маркетплейсах и автор Telegram-канала «Развитие на маркетплейсах» Максим Попов рассказал NEWS.ru, что с сентября в России в первую очередь начнут дорожать так называемые сезонные товары. В частности, это климатическое оборудование, обогреватели, конвекторы и тому подобная техника.

Также ожидается повышение цен на осенне-зимнюю одежду. Кроме того, по мнению Попова, подорожают игрушки и игры для детей, так как с 1 сентября в России начинается первый этап обязательной маркировки игр и игрушек для детей: теперь производители будут вынуждены перенастроить логистику, учет и документооборот, организовать переупаковку и приобретать необходимое дополнительное оборудование. Это естественным образом приведет к тому, что они начнут «плавно поднимать цены», пояснил эксперт.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, продолжится также рост цен на бензин, начавшийся с начала лета и обновивший исторический максимумы в августе. Специалист уверен, что ситуация с ценами на топливо будет оставаться тяжелой до завершения ремонтов на НПЗ или окончания сезона высокого спроса, то есть до конца сентября.



Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какие новые законы начнут действовать с 1 сентября 2025 года

В России с 1 сентября начнет действовать закон о государственном регулировании приема студентов на платные места в вузах.

Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко уточнила, что теперь правительство сможет устанавливать правила определения стоимости платного обучения, корректировать число студентов, а также вводить лимиты на количество студентов и перечень направлений подготовки.

«Государство берет на себя ответственность за справедливое распределение платных мест и контроль за стоимостью обучения, чтобы образовательные услуги были доступны широкому кругу граждан», — сказала она.

Какие новые штрафы введут с 1 сентября 2025 года

С 1 сентября российские фармацевты будут привлекаться к административной ответственности за непредоставление информации покупателям о наличии более дешевых аналогов лекарств. Размер штрафа составит от 100 до 200 тысяч рублей, сообщил доцент кафедры медицинского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Алексей Кубышкин.

Он подчеркнул, что новая мера направлена на защиту прав потребителей и обеспечение их осознанного выбора при покупке медикаментов.



Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как изменится жизнь водителей с 1 сентября 2025 года

Для водителей с 1 сентября вступят в силу новые Правила дорожного движения, предусматривающие ужесточение требований к медицинскому освидетельствованию. Также будут введены дополнительные ограничения по состоянию здоровья.

Среди ключевых изменений — обновленный порядок проверки на опьянение, запрет на вождение для лиц с определенными диагнозами и увеличение штрафов за непропуск автомобилей со спецсигналами.

«Вводятся ограничения для водителей с цветовой слепотой и психическими расстройствами. За непропуск машин экстренных служб штраф увеличен до 7,5 тысячи рублей или предусматривает лишение водительских прав», — сообщили в МВД России.

