Составлен список товаров, которые подорожают и подешевеют в сентябре-2025

Россиян ждет очередное повышение цен в начале осени. Однако, говорят эксперты, стоимость некоторых товаров, напротив, точно снизится. Что подорожает, а что подешевеет уже в сентябре — в материале NEWS.ru.

Какие товары и услуги подорожают в сентябре

Сезонные товары

В первую очередь начнут дорожать так называемые сезонные товары. В частности, это климатическое оборудование, обогреватели, конвекторы и тому подобная техника, перечисляет в разговоре с NEWS.ru эксперт по работе на маркетплейсах и автор Telegram-канала «Развитие на маркетплейсах» Максим Попов.

Кроме того, ожидается повышение цен на осеннее-зимнюю одежду. «Самый существенный прирост будет именно в сентябре, — отмечает Попов. — Так что если вы задумали обновить гардероб — самое время это сделать в августе».

Игрушки

С 1 сентября 2025 года в России стартует первый этап обязательной маркировки игр и игрушек для детей. Фактически это означает, что производители будут вынуждены перенастроить логистику, учет и документооборот, организовать переупаковку, приобрести необходимое дополнительное оборудование. Это, по словам Попова, естественным образом приведет к тому, что они начнут «плавно поднимать цены».

Напомним, под маркировку подпадают любые игрушки для детей до 14 лет, головоломки, настольные, карточные и комнатные игры, самокаты, педальные автомобили, коляски для кукол, модели в уменьшенном размере, наборы электрических гоночных автомобилей для соревновательных игр.

Бензин

Цены на бензин в России начали активно расти с начала лета, а в августе — обновлять исторические максимумы. Речь в данном случае идет о биржевых ценах. Хотя и в рознице бензин дорожает достаточно активно. По мнению аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, ситуация с ценами на топливо будет оставаться тяжелой до завершения ремонтов на НПЗ или окончания сезона высокого спроса, то есть до конца сентября. Иными словами, в первом месяце осени ценники на АЗС будут продолжать переписывать.

«Поскольку в грядущем удорожании бензина сомневаться уже почти не приходится, цены увеличатся на все, что перевозят в грузовиках. Конечно, не скачкообразно, понемножку, но тенденция именно такая», — предупреждает в беседе с NEWS.ru член генсовета «Деловой России» экономист Олег Николаев.

Банковские комиссии

Как ранее писал NEWS.ru, с 1 сентября в России заработают новые правила выдачи кредитов. Мгновенно взять заем в банке, как раньше, уже не получится. С этого времени в их отношении будет действовать так называемый период охлаждения.

На этом фоне можно ожидать дальнейшего усиления конкуренции за «качественного» клиента, который будет готов подождать от 4 до 48 часов, отмечает генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

По его словам, рост конкуренции — это путь к удешевлению товара либо услуги. «А теряя доход, кредиторы будут вынуждены наращивать комиссионный доход как по собственным продуктам, так и по дополнительным услугам», — прогнозирует он. Эксперт допускает, что их стоимость может и не вырасти, но в этом случае банки станут гораздо настойчивее пытаться навязать клиентам эти самые дополнительные услуги.

Какие товары подешевеют в сентябре

Подешевеют в первую очередь сезонные товары — летняя одежда, купальники, а также товары для дома — жалюзи, вентиляторы, кондиционеры, перечисляет Максим Попов.

«Сезон заканчивается, а многие поставщики накопили огромные остатки товаров, которые постараются „сплавить“ как можно быстрее. Распродажи начинаются уже в августе», — говорит эксперт.

В итоге в сентябре цены на эти товары снизятся на 10–15%, а по отдельным позициям — на все 20%, считает Попов.

В этом же списке — летняя садовая техника: триммеры, газонокосилки, мотоблоки и так далее. «Она потихоньку дешевела все лето, но в сентябре это падение будет более ощутимым — до 20%», — отмечает Попов. Кроме того, в сентябре частично подешевеют школьные товары, добавляет он.

А вот цены на сельхозпродукцию хотя и снизятся, но незначительно, указывает доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко. По ее словам, этому мешает увеличение издержек местных сельхозпроизводителей из-за дорогих кредитов и растущих цен на ресурсы. «Поэтому традиционное снижение цен в период сбора урожая уже не способно полностью нивелировать их подъем, наблюдавшийся зимой и весной», — признает собеседница NEWS.ru.

