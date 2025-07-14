Составлен список товаров, которые подорожают и подешевеют в августе 2025-го

В августе россиян ждет очередное повышение цен. В зоне риска — топливо, автозапчасти, одежда, а также еще ряд товаров, которые традиционно дорожают именно в последнем летнем месяце. NEWS.ru рассказывает, что подорожает, а что и на сколько подешевеет в преддверии осеннего сезона.

На сколько в августе подорожают бензин, автозапчасти и школьные товары

Бензин

Один из претендентов на подорожание в августе — бензин. Сейчас котировки бьют рекорды на бирже — рынок розницы реагирует медленнее, и прирост цен придется на август, говорит NEWS.ru владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов.

Главная причина — в ограниченном предложении и повышающемся спросе. Рост цен объясняется, во-первых, началом уборочной кампании, сезонные всплески всегда вызывают ажиотаж на бирже, говорит эксперт.

«Во-вторых, первый фактор наложится на рост потребления бензина в связи с продолжением сезона отпусков. Внутренний автотуризм — мощный драйвер спроса», — продолжает он. По словам Иванова, цены растут на фоне сокращения субсидий в пользу нефтяных компаний. Часть издержек таким образом будет переложена на конечного потребителя.

К тому же далеко не все НПЗ успели отремонтировать в отведенные сроки весной после атак БПЛА, и часть работ перенесена на лето. Кроме того, многие НПЗ встают на плановые ремонтные работы, что, в свою очередь, сокращает предложение в моменте, объясняет Иванов.

Наконец, на цены давит повышение тарифов ЖКХ с 1 июля, который отразился на всех отраслях без исключения. В первую очередь рост издержек затронет заправки с развитой инфраструктурой (заправщики, детские площадки, кафе, зона отдыха), в меньшей — точки самообслуживания, предупреждает Иванов.

По его оценкам, в среднем по итогам июля-августа стоимость литра бензина увеличится на 2 рубля.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Автозапчасти

С начала года автозапчасти уже подорожали на 15%, и к концу августа рост, скорее всего, достигнет 18–19%, прогнозирует руководитель отдела продаж розничной сети Vedro.pro Александр Басманов.

Основные причины — ожидаемое повышение утилизационного сбора и вероятное ослабление рубля до 85–90 рублей за доллар. По словам эксперта, ощутимо прибавят в цене запчасти для европейских машин — кузовные элементы, оптика, электроника — до 5–7% только за август. Китайские и корейские расходники подорожают умеренно — на 2–3%, а отечественные детали, выпускаемые в рамках ЕАЭС, скорее всего, удержатся в пределах 1–2%, считает собеседник NEWS.ru. В случае распространения утильсбора на шины и аккумуляторы, цены могут вырасти еще на 200–300 рублей за штуку, допускает он.

Одежда, школьные товары и канцелярия

«По итогам августа все то, что относится к школе (одежда, канцелярия и т. п.), подорожает до 25%. Потом начнется падение. К прежним значениям цены вернутся к середине сентября», — говорит в беседе с NEWS.ru эксперт по работе на маркетплейсах и автор Telegram-канала «Развитие на маркетплейсах» Максим Попов.

При этом по многим товарам (не относящимся к школьной тематике) возможны перебои с остатками, указывает эксперт. Поставщикам сложно отгрузить свои товары на маркетплейсы и, как следствие (из-за малого наличия товара на складах), ожидается рост цен в пределах 10%. Одновременно с этим Попов прогнозирует рост цен на осеннюю и офисную одежду — до 15%.

Какие товары подешевеют в августе

Овощи и фрукты

В августе предпосылок для заметного роста цен на продовольствие нет, считает гендиректор экспертно-аналитического центра «АБ-Центр» Алексей Плугов. Напротив, это период, когда цены заметно падают — в стране в это время повышенное предложение продукции: зерна, масличных культур, овощей и фруктов.

«В августе мы ожидаем дальнейшее ослабление розничных цен на картофель и на все виды овощей — в пределах 10–20%, на яблоки — как минимум на 12%», — говорит собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автозапчасти

Парадоксально, но при росте цен на ряд категорий автозапчастей (о чем уже было сказано выше) некоторые из них в августе, напротив, станут доступнее. «Логистика из Китая заметно подешевела, что уже отражается на ценах: некоторые партии шин, фильтров и подвесок поступают в розницу с дисконтом 2–3% по сравнению с маем», — рассказывает Басманов.

По его словам, производители из Волжского и Нижегородского кластеров, получившие поддержку государства, начали снижать цены на простые запчасти для Lada и Haval — на 1–2%. При условии, что рубль не опустится ниже 90 за доллар, этот сегмент, вероятно, станет в августе также немного доступнее, заключает Басманов.

Недвижимость

Летом рынок вторичного жилья в России демонстрирует устойчивую стагнацию главным образом из-за высокой стоимости кредита, говорит в беседе с NEWS.ru управляющий партнер MAIN DIVISION Андрей Глушкин.

«Ключевая ставка Центробанка составляет 20%, а займы на покупку жилья на „вторичке“ чаще всего выдаются под 25% годовых», — отмечает он. Спрос падает, но владельцы недвижимости не спешат снижать цену на фоне растущей доходности от аренды (до 6% в крупных городах). Однако именно в августе можно рассчитывать на скидки, особенно со стороны продавцов, которым нужно срочно продать недвижимость.

«Ожидается усиление торга — до 3–5%, прежде всего в регионах. Но резкого обвала цен не прогнозируется: возможна лишь легкая коррекция на 1% или сохранение текущего уровня», — рассказывает Глушкин. Покупателям в августе стоит воспользоваться низкой конкуренцией — сейчас хорошее время для получения выгодных условий и скидок, добавляет он.

Летние товары и кондиционеры

Максим Попов прогнозирует «очень сильное» падение цен на все летние товары: купальники, платья и другую летнюю одежду, а также кондиционеры.

«Из-за того, что лета не было, будет особо сильное падение цен, так как у поставщиков перегруз по остаткам», — поясняет эксперт.

Читайте также:

«Черный» август для рубля: сколько будет стоить доллар к концу лета

Утильсбор теперь будут платить все? Что случилось, на что взлетят цены

С 1 июля будем платить за ЖКХ в два раза больше? Новые правила «коммуналки»

Цены на бензин взлетели до максимума: сколько он будет стоить летом 2025-го