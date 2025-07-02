Утильсбор теперь будут платить все? Что случилось, на что взлетят цены

Утильсбор теперь будут платить все? Что случилось, на что взлетят цены

В Минпромторге решили, что «эксперимент» с утилизационным сбором удался, и захотели распространить его на другие отрасли. Эксперты, правда, готовы с этим мнением поспорить, отмечая, что эффективность утильсбора напрямую связана разве что с наполнением бюджета. А вот потребителям это грозит ростом цен. NEWS.ru рассказывает, каких товаров это может коснуться.

Что предложил Минпромторг

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что утильсбор на авто доказал свою эффективность, и предложил распространить его на другие виды товаров и даже на другие отрасли.

По словам министра, утильсбор неплохо показал себя в условиях высокого риска демпинга со стороны зарубежных автопроизводителей. Этот механизм позволил развивать собственное производство автомобилей.

«Помимо того что мы получаем дополнительные источники доходов, мы все-таки стимулируем собственное производство. И здесь думается, что аналогичные подходы можно было бы рассмотреть и в других отраслях», — отметил Алиханов.

В других секторах, таких как радиоэлектроника, речь может идти не о прямом утильсборе, а о более общем промышленном сборе, пояснил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. Механизм не обязательно будет напрямую связан с утилизацией, а может стать инструментом промышленной политики:

«Вряд ли это будет утильсбор в привычной форме. Скорее — некий „промсбор“, вопрос уже прорабатывается с профильными ведомствами», — добавил Осьмаков.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чем грозит расширение применения утильсбора

Утилизационный сбор демонстрирует свою эффективность с точки зрения наполнения бюджета, говорит NEWS.ru владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов. С одной стороны, введение подобного механизма в отношении других товаров — к примеру, бытовой техники, электроники или строительной техники, теоретически может обеспечить значительные поступления в госказну, считает эксперт. С другой стороны, такая мера неизбежно повлияет на рост потребительских цен и, как следствие, усилит инфляционное давление. «Введение утилизационного или аналогичного сбора в условиях высокой ключевой ставки (ограниченных инвестиций и ограниченного предложения) приведет к росту издержек производителей, часть которых будет неизбежно переложена на конечного потребителя», — предупреждает Иванов.

В автомобильной промышленности наш утильсбор к утилизации имеет крайне слабое отношение, это просто пошлина, но под другим названием, соглашается экономист, член генерального совета «Деловой России» Олег Николаев.

«На практике это всегда был инструмент, позволявший АвтоВАЗу и еще нескольким заводам выживать в условиях замкнутого рынка. А теперь уже и АвтоВАЗ производство не наращивает, а готовится сокращать», — замечает собеседник NEWS.ru. По его словам, благодаря утильсбору цены на машины взлетели до небес и лишили часть аудитории возможности обновить автомобиль. Если его аналог введут и в сфере гаджетов, эффект будет ровно таким же, опасается Николаев.

Проблема еще и в том, что для ряда товарных групп просто нет полноценной российской альтернативы. Следствием введения утильсбора станет не стимулирование импортозамещения, а рост цен при сохранении зависимости от зарубежных поставок, уверен Иванов.

Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

На какие товары могут распространить утильсбор

По мнению исполнительного директора ГК «Орехово-АвтоЦентр» Ильи Титова, утильсбор по аналогии с автомобилями может быть распространен на бытовую технику и все виды гаджетов, то есть те группы товаров, которые можно пустить в переработку. «Дать вторую жизнь пластику, электросхемам, металлу, жидкостям и т. д. Поэтому сфера применения данного внедрения может быть масштабный и обширной», — рассуждает собеседник NEWS.ru.

Руководитель отдела продаж розничной сети Vedro.pro Александра Басманова предполагает, что это коснется в первую очередь автозапчастей, уже признанных экологически чувствительными или содержащими ценное вторсырье. В потенциальной зоне риска — свинцово-кислотные аккумуляторы, автомобильные шины и покрышки, катализаторы и сажевые фильтры, элементы подвески с резинометаллическими втулками, тормозные колодки, содержащие асбест или медь, а также крупные узлы — двигатели, коробки передач и даже пластиковые бамперы, которые сложно перерабатывать, перечисляет эксперт в беседе с NEWS.ru.

«Эти компоненты уже фигурируют в перечнях РОП (расширенная ответственность производителя. — NEWS.ru) и экосбора, что позволяет Минпромторгу использовать существующие методики расчёта без доработок», — говорит Басманова.

Как утильсбор может повысить стоимость товаров

Если ориентироваться на действующие базовые ставки экосбора, можно просчитать примерные суммы, продолжает Басманова. Например, за одну легковую покрышку массой около 10 килограммов сбор составит примерно 100 рублей (по ставке 10 310 рублей за тонну). Для аккумуляторной батареи весом 15–20 кг — около 580–770 рублей. А за двигатель массой 150 килограммов, подпадающий под категорию «оборудование с механизированным приводом», — порядка 4500–5000 рублей.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Однако ситуация может резко измениться. Минприроды уже обсуждает существенное повышение ставок: до 169,8 тыс. рублей для аккумуляторов и до 82 тыс. для механизированного оборудования. «В таком случае сбор за одну АКБ может вырасти до 3000–3500 рублей, а за двигатель — превысить 10 000», — отмечает Басманова.

То есть потенциальные сборы будут варьироваться от десятков рублей за «расходники» до нескольких тысяч рублей за крупные агрегаты. Это хотя и ощутимо, но пока несопоставимо с полным утильсбором на автомобиль, замечает эксперт.

Читайте также:

Утюг по цене стиралки: что подорожает в РФ, если резко повысят экосбор

Дыра в бюджете превысила 2 млрд: нам повысят налоги или «уронят» рубль?

Сравнили цены на автомобили в РФ и Китае: разница в три раза