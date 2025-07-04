«Черный» август для рубля: сколько будет стоить доллар к концу лета

По итогам первой половины 2025 года российский рубль оказался самой подорожавшей валютой в мире. Крупные инвестиционные компании уже пересматривают свои прогнозы на конец года, но эксперты напоминают: в августе курс нацвалюты обычно заметно снижается. Рассказываем, сколько будет стоить доллар в конце лета, стоит ли готовиться к падению рубля и есть ли смысл запасаться валютой прямо сейчас.

Как укрепился рубль в 2025 году

Российский рубль в первом полугодии 2025 года показал сильнейшее укрепление к доллару среди всех мировых валют.

За последние шесть месяцев курс рубля вырос на 44,7%. Второе место занимает венгерский форинт, который укрепился к доллару на 17%. На третьем месте шведская крона, она выросла на 16,5%. Чешская крона показала рост на 15,8%, а исландская крона — на 15%.

В антилидерах этого рейтинга — аргентинский песо. Он ослаб на 13,5% по отношению к американской валюте. Также внизу списка находятся турецкая лира с падением на 11,2% и ливийский динар, который потерял 9,1% своей стоимости.

Как меняются прогнозы по курсу рубля

Впечатляющий рост нацвалюты заставил крупнейшие инвесткомпании и банки (в их числе ВТБ, Совкомбанк, Газпромбанк и «Альфа-капитал») понизить свои прогнозы по курсу доллара на конец года в среднем на 10 рублей.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Самую оптимистичную оценку сейчас дают ВТБ и Совкомбанк — они ожидают курс 85–86,7 рубля за доллар. Другие участники рынка прогнозируют ослабление до 90–95 рублей («Финам», БКС, «Цифра брокер»). Наиболее пессимистичный сценарий сохраняют «Синара» и «Ренессанс капитал», они ждут доллар по 100 рублей к декабрю.

Среди причин текущего укрепления рубля аналитики называют масштабные продажи валютной выручки экспортерами ($50 млрд за 5 месяцев), низкий спрос на валюту внутри страны и привлекательные рублевые ставки. На доллар, напротив, давит растущий госдолг США и риски потери им статуса главной резервной валюты мира.

Впрочем, во втором полугодии эксперты ожидают разворота тренда.

Почему август считается «плохим» месяцем для рубля

Август считается тяжелым месяцем для российской валюты, применительно к нему экономисты зачастую используют прилагательное «черный». Это связано с падением курса рубля.

За последние 26 лет рубль уступал доллару в этом месяце 20 раз. В августе прошлого года курс российской валюты снизился на 5,9%. Самое резкое падение случилось в 1998 году, когда рубль рухнул к доллару на фоне дефолта на 49,5%. Второе по величине ослабление было в 2015 году — доллар подорожал на 10,55%. Одной из главных причин резкой девальвации тогда стал эффект от западных санкций.

В ЦБ, правда, считают, что история о более волатильном рубле в августе преувеличена. А вот у валютных аналитиков на этот счет несколько иное мнение.

Кризис 1998 года в России Фото: : Зотин Игорь/Фотохроника ТАСС

В 2024 году курс рубля почти непрерывно укреплялся с февраля по конец июля (так же как и в 2025-м), а с августа стал почти непрерывно слабеть, напоминает NEWS.ru аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Слом тренда по рублю с укрепления на ослабление привлечет сюда спекулянтов, которые будут торговать от покупки валюты за рубли, а не наоборот, как мы видели в первой половине года, говорит он.

Сколько будет стоить доллар к концу лета

По оценкам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, с начала года рубль укрепился к мировым валютам на 20–25%, и это действительно лучший результат на мировом финансовом рынке. «Доллар и евро находятся на дне — это минимумы весны 2023 года, но последние три месяца волатильность очень низкая, и по сути мы видим одни и те же уровни», — рассуждает собеседник NEWS.ru.

То есть дальше курсы падать не могут, но и для их роста причин не хватает, объясняет он. Поэтому покупать валюту под свои цели (импорт, отпуск) сейчас намного интереснее, чем полгода назад. «Скорее всего, здесь и есть дно, просто остается дождаться триггера. Вероятность укрепления инвалют и ослабления рубля от текущих уровней высокая», — прогнозирует Зельцер.

В июле-августе ожидается сокращение положительного сальдо торгового баланса: экспорт снизится, а импорт возрастет. К тому же уже 25 июля ЦБ может снова понизить ставку. Это факторы будут играть против рубля. «К концу августа доллар может вернуться в район 85–90, евро 95–100, юань 11,5–12», — прогнозирует Зельцер.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По мнению финансового аналитика, трейдера Артема Звездина, справедливый курс рубля — 90 к доллару, к этому уровню он и будет двигаться к концу лета. «На данный момент курс рубля действительно чрезмерно высокий. Если мы говорим о том, чтобы купить валюту впрок, то сейчас самое подходящее время сделать это», — заключает собеседник NEWS.ru.

Потавин, напротив, не ждет резких изменений на валютном рынке в августе, но признает, что все будет зависеть от инфляции. Чем ниже она будет, тем более активно Центробанк будет снижать ключевую ставку, а это фактор, как уже отмечалось выше, не в пользу крепкого рубля.

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