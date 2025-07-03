Рубль установил неожиданный рекорд 2025 года РИА Новости: рубль стал самой подорожавшей валютой в мире в I полугодии

Рубль по итогам первого полугодия 2025 года среди всех мировых валют сильнее всего укрепился к доллару, сообщает РИА Новости. Отмечается, что за последние шесть месяцев стоимость российской нацвалюты выросла сразу на 44,7%.

На втором месте — венгерский форинт (17%), на третьем — шведская крона (16,5%). В первую пятерку сильных валют также вошли чешская (15,8%) и исландская кроны (15%).

Один из худших показателей продемонстрировал аргентинский песо — его стоимость к доллару ослабла на 13,5%. Похожая тенденция у турецкой лиры (падение на 11,2%) и ливийского динара (минус 9,1%).

Ранее директор Института экономики и финансов ГУУ профессор Галина Сорокина заявила, что крепкий рубль повышает доверие россиян к экономической стабильности, снижает инфляцию и удешевляет импортные товары и зарубежные поездки. Однако при этом он вредит экспортерам, отметила специалист.

Тем временем экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев допустил, что к концу августа можно ожидать курс доллара около 100 рублей. Эксперт полагает, что экономика не будет расти без девальвации.