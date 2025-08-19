Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 14:02

«Ситуация вышла из-под контроля»: эксперт о росте цен на бензин

Аналитик Кауфман: цены на бензин в России обгонят инфляцию по итогам года

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ситуация с ценами на топливо будет оставаться тяжелой до завершения ремонтов на НПЗ или окончания сезона высокого спроса, заявил NEWS.ru аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. По его прогнозу, по итогам года рост цен на бензин в рознице превысит уровень общей инфляции. Это связано, в том числе, с «форс-мажорными обстоятельствами на рынке бензина», считает эксперт.

Ситуация с ценами на бензин действительно вышла из-под контроля. И может оставаться тяжелой до завершения ремонтов на НПЗ или до конца сезона высокого спроса, то есть до конца сентября. Из-за форс-мажорных обстоятельств на рынке бензина и снижающейся общей инфляции рост розничных цен на бензин по итогам года, скорее всего, окажется выше ее уровня, — сказал Кауфман.

Эксперт напомнил, что сейчас рассматривается закупка бензина у белорусских производителей, что может несколько смягчить ценовое давление.

Ранее биржевая цена бензина марки АИ-92 обновила рекорд, следует из данных торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Топливо 18 августа подорожало на 1,28% — до 71,309 тысячи рублей за тонну.

Предыдущий рекорд бы установлен в сентябре 2023 года. Тогда цена составляла 70,508 тысячи рублей за тонну. Цена бензина АИ-95 по территориальному индексу европейской части России за день выросла на 1,86%, до 80,3 тысячи рублей за тонну. Пока показатель остается ниже достигнутого 12 августа предыдущего максимума в 80,51 тысячи рублей за тонну.

бензин
цены
цены на бензин
инфляция
Наталья Петрова
Н. Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров подтвердил приглашение Трампу посетить Россию
«Считает Россию врагом»: Лавров поставил Стубба перед неудобной правдой
В Госдуме нашли способ решить проблему повышения цен на школьную форму
Родной брат Милонова погиб в зоне СВО
Москвичам рассказали, какую погоду ждать в начале сентября
Лавров назвал заявления европейских лидеров детским лепетом
Верховный суд вынес решение по делу Беркович и Петрийчук
Психолог поддержала внедрение «Разговоров о важном» в детсадах
Депутат Госдумы предложил запретить въезд в Россию для преступников
В России выявили медицинский картель на сумму более 1,5 млрд рублей
В российском городе появилась улица имени погибшего Героя России
Рост цен на бензин в ДНР и ЛНР попал в поле зрения властей
В Москве начали возводить новую станцию метро
Трамп показал Зеленскому и Макрону свою необычную коллекцию
Юрист ответил, что может грозить Певцову за оскорбление общественницы
Военэксперт Рожин сообщил о новом обмене погибшими между Россией и Украиной
Отдых в сентябре 2025-го: самые дешевые направления в России и за рубежом
«Ситуация вышла из-под контроля»: эксперт о росте цен на бензин
«Петух-задира»: в Госдуме резко поставили Макрона на место после слов о ВСУ
Побег «пушечного мяса», налет на больницу и НПЗ: ВСУ атакуют РФ 19 августа
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.