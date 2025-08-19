«Ситуация вышла из-под контроля»: эксперт о росте цен на бензин Аналитик Кауфман: цены на бензин в России обгонят инфляцию по итогам года

Ситуация с ценами на топливо будет оставаться тяжелой до завершения ремонтов на НПЗ или окончания сезона высокого спроса, заявил NEWS.ru аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. По его прогнозу, по итогам года рост цен на бензин в рознице превысит уровень общей инфляции. Это связано, в том числе, с «форс-мажорными обстоятельствами на рынке бензина», считает эксперт.

Ситуация с ценами на бензин действительно вышла из-под контроля. И может оставаться тяжелой до завершения ремонтов на НПЗ или до конца сезона высокого спроса, то есть до конца сентября. Из-за форс-мажорных обстоятельств на рынке бензина и снижающейся общей инфляции рост розничных цен на бензин по итогам года, скорее всего, окажется выше ее уровня, — сказал Кауфман.

Эксперт напомнил, что сейчас рассматривается закупка бензина у белорусских производителей, что может несколько смягчить ценовое давление.

Ранее биржевая цена бензина марки АИ-92 обновила рекорд, следует из данных торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Топливо 18 августа подорожало на 1,28% — до 71,309 тысячи рублей за тонну.

Предыдущий рекорд бы установлен в сентябре 2023 года. Тогда цена составляла 70,508 тысячи рублей за тонну. Цена бензина АИ-95 по территориальному индексу европейской части России за день выросла на 1,86%, до 80,3 тысячи рублей за тонну. Пока показатель остается ниже достигнутого 12 августа предыдущего максимума в 80,51 тысячи рублей за тонну.