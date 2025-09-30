Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови

Ежегодно 30 сентября православные христиане чтят память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В народной традиции этот день получил названия Всесветные бабьи именины и Всесветная бабья выть и связан со множеством примет, обычаев и строгих запретов, призванных уберечь от бед и привлечь благополучие.

Погодные приметы 30 сентября

Наблюдения за природой в этот день считались особенно важными для предсказания будущей зимы и весны. Ясная и солнечная погода сулила теплый октябрь и затяжную осень. Если же 30 сентября шел дождь, наши предки готовились к холодной, сырой и затяжной зиме. Появление утреннего тумана трактовалось как знак скорого улучшения погоды, а сильный ветер предвещал ненастную, дождливую неделю. Увидеть две радуги на небе считалось доброй приметой, сулящей продолжительный грибной сезон.

Что нужно сделать обязательно в день Веры, Надежды и Любови Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приметы по поведению птиц и зверей

Ключевой приметой 30 сентября был отлет журавлей. Если стаи птиц видели улетающими на юг, это указывало на то, что уже на Покров (14 октября) ударят первые серьезные морозы. Стоило обратить внимание и на поведение домашних птиц: если курица ранней осенью теряла перья, это предсказывало мягкую зиму. Долгосрочный прогноз можно было сделать, понаблюдав за белками: считалось, что чем выше эти зверьки строят свои гнезда, тем мягче и теплее будет предстоящая зима.

Чего категорически нельзя делать 30 сентября

Главные запреты дня касались тяжелой работы, особенно для женщин. Им не следовало заниматься рукоделием, уборкой или работой на земле, так как это могло привести к болезням и неудачам. Под строгим запретом были шумные застолья с алкоголем, выяснение отношений и ссоры, которые, по поверьям, могли надолго нарушить мир в семье. Мужчинам запрещалось обижать или оскорблять женщин — такое поведение сулило большие неприятности. Также в этот день не рекомендовалось играть свадьбы, назначать свидания и гадать на будущее.

Приметы на 30 сентября — что можно и нельзя делать в день Веры, Надежды и Любови Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что нужно сделать обязательно в день Веры, Надежды и Любови

Обязательным обычаем для женщин были «утренние слезы». Следовало поплакать с утра, чтобы выплакать все обиды и горести, обеспечив себе спокойный год без поводов для печали. Важной традицией было посещение храма, молитва святым мученицам о здоровье детей и семьи, а также умывание святой водой для очищения и защиты. День следовало посвятить семье и добрым делам: помочь нуждающимся, подать милостыню, испечь пироги и угостить ими родных и соседей, чтобы в доме был достаток и согласие.

Ранее мы поделились точным гороскопом на октябрь 2025 года для всех знаков зодиака.