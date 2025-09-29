Приметы на 29 сентября: гадаем по птичьей косточке и встречаем зиму

Приметы на 29 сентября: гадаем по птичьей косточке и встречаем зиму

Приметы на 29 сентября: гадаем по птичьей косточке и встречаем зиму

29 сентября в народном календаре известно как день Евфимии Всехвальной, или Людмилин день, но самые яркие названия для этого дня — Птичья костка и Птичье голошенье. Это время прощания перелетных птиц с родными краями и важный рубеж для определения погоды на грядущую зиму. Мудрость предков, основанная на вековых наблюдениях за природой, сохранила множество примет и обычаев этого дня.

Погодные приметы на 29 сентября

Если день выдавался теплым и сухим, то и зима ожидалась мягкой, приходящей довольно поздно.

Громовые раскаты в этот день предвещали бесснежную, но холодную зиму.

О надолго затянувшейся и дождливой осени сигнализировали листья, пожелтевшие, но не опавшие с деревьев.

Приметы по поведению птиц и зверей в день Евфимии Всехвальной

Если дикие птицы летят высоко и дружно — зима будет мягкой, а если низко и беспорядочно — жди лютых морозов.

О приближении ненастья свидетельствовали вороны, хрипло каркавшие на заборах.

Кошка, скрутившаяся клубком и прикрывшая мордочку лапкой, предвещала скорое похолодание.

Что запрещается делать 29 сентября по народным поверьям

Категорически нельзя приближаться к воде, ловить рыбу или просто гулять у рек и озер, чтобы не навлечь беду.

Под запретом были начало новых дел и дальние поездки, так как любая поспешность могла обернуться неудачей.

Также считалось, что старая или порванная одежда, надетая в этот день, привлекает сплетни и пересуды.

Особый грех — поддаваться зависти и злости, что оскверняло светлую память мученицы Евфимии.

Что нужно обязательно сделать в Людмилин день

Хозяйки дружно квасили капусту, часто устраивая «капустные вечеринки». Считалось, что такая капуста, заготовленная на Птичью костку, не только вкусна, но и дарит здоровье на всю зиму.

Для укрепления духа и тела всей семьей ходили в баню — тот, кто парился в этот день, по поверьям, был защищен от хворей на целый год.

Традиционным был обряд гадания на птичьей косточке: после трапезы грудную кость курицы или утки внимательно изучали. Если она была покрыта жиром и имела белый цвет, это сулило суровую, снежную зиму. Желтая и сухая кость, напротив, предсказывала оттепели.

Ранее мы рассказали, что можно брать с собой в ручную кладь во время полета.