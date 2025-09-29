Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 01:25

Приметы на 29 сентября: гадаем по птичьей косточке и встречаем зиму

Приметы на 29 сентября: гадаем по птичьей косточке и встречаем зиму Приметы на 29 сентября: гадаем по птичьей косточке и встречаем зиму Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

29 сентября в народном календаре известно как день Евфимии Всехвальной, или Людмилин день, но самые яркие названия для этого дня — Птичья костка и Птичье голошенье. Это время прощания перелетных птиц с родными краями и важный рубеж для определения погоды на грядущую зиму. Мудрость предков, основанная на вековых наблюдениях за природой, сохранила множество примет и обычаев этого дня.

Погодные приметы на 29 сентября

  • Если день выдавался теплым и сухим, то и зима ожидалась мягкой, приходящей довольно поздно.

  • Громовые раскаты в этот день предвещали бесснежную, но холодную зиму.

  • О надолго затянувшейся и дождливой осени сигнализировали листья, пожелтевшие, но не опавшие с деревьев.

Приметы по поведению птиц и зверей в день Евфимии Всехвальной

  • Если дикие птицы летят высоко и дружно — зима будет мягкой, а если низко и беспорядочно — жди лютых морозов.

  • О приближении ненастья свидетельствовали вороны, хрипло каркавшие на заборах.

  • Кошка, скрутившаяся клубком и прикрывшая мордочку лапкой, предвещала скорое похолодание.

Что запрещается делать 29 сентября по народным поверьям

  • Категорически нельзя приближаться к воде, ловить рыбу или просто гулять у рек и озер, чтобы не навлечь беду.

  • Под запретом были начало новых дел и дальние поездки, так как любая поспешность могла обернуться неудачей.

  • Также считалось, что старая или порванная одежда, надетая в этот день, привлекает сплетни и пересуды.

  • Особый грех — поддаваться зависти и злости, что оскверняло светлую память мученицы Евфимии.

Что нужно обязательно сделать в Людмилин день

  • Хозяйки дружно квасили капусту, часто устраивая «капустные вечеринки». Считалось, что такая капуста, заготовленная на Птичью костку, не только вкусна, но и дарит здоровье на всю зиму.

  • Для укрепления духа и тела всей семьей ходили в баню — тот, кто парился в этот день, по поверьям, был защищен от хворей на целый год.

  • Традиционным был обряд гадания на птичьей косточке: после трапезы грудную кость курицы или утки внимательно изучали. Если она была покрыта жиром и имела белый цвет, это сулило суровую, снежную зиму. Желтая и сухая кость, напротив, предсказывала оттепели.

Ранее мы рассказали, что можно брать с собой в ручную кладь во время полета.

приметы
народные приметы
сентябрь
погода
зима
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев лихорадки чикунгунья
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 сентября: инфографика
Мошенники придумали новую схему с доходами от продажи полезных ископаемых
Более 80 украинских дронов сбили в небе над Россией ночью
Сахалинским работникам ужесточили наказание по делу о взрыве газа
Шерпа России рассказала, от чего зависит участие Путина в саммите G20
Свидетели трагедии в «Крокусе» раскрыли новые детали о террористах
Венгрия продвигает идею отказа Украины от территорий
Норвегия закрыла один из аэропортов из-за «вторжения» беспилотников
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.