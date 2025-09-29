Приметы на 29 сентября: гадаем по птичьей косточке и встречаем зиму

29 сентября в народном календаре известно как день Евфимии Всехвальной, или Людмилин день, но самые яркие названия для этого дня — Птичья костка и Птичье голошенье. Это время прощания перелетных птиц с родными краями и важный рубеж для определения погоды на грядущую зиму. Мудрость предков, основанная на вековых наблюдениях за природой, сохранила множество примет и обычаев этого дня.
Погодные приметы на 29 сентября
Если день выдавался теплым и сухим, то и зима ожидалась мягкой, приходящей довольно поздно.
Громовые раскаты в этот день предвещали бесснежную, но холодную зиму.
О надолго затянувшейся и дождливой осени сигнализировали листья, пожелтевшие, но не опавшие с деревьев.
Приметы по поведению птиц и зверей в день Евфимии Всехвальной
Если дикие птицы летят высоко и дружно — зима будет мягкой, а если низко и беспорядочно — жди лютых морозов.
О приближении ненастья свидетельствовали вороны, хрипло каркавшие на заборах.
Кошка, скрутившаяся клубком и прикрывшая мордочку лапкой, предвещала скорое похолодание.
Что запрещается делать 29 сентября по народным поверьям
Категорически нельзя приближаться к воде, ловить рыбу или просто гулять у рек и озер, чтобы не навлечь беду.
Под запретом были начало новых дел и дальние поездки, так как любая поспешность могла обернуться неудачей.
Также считалось, что старая или порванная одежда, надетая в этот день, привлекает сплетни и пересуды.
Особый грех — поддаваться зависти и злости, что оскверняло светлую память мученицы Евфимии.
Что нужно обязательно сделать в Людмилин день
Хозяйки дружно квасили капусту, часто устраивая «капустные вечеринки». Считалось, что такая капуста, заготовленная на Птичью костку, не только вкусна, но и дарит здоровье на всю зиму.
Для укрепления духа и тела всей семьей ходили в баню — тот, кто парился в этот день, по поверьям, был защищен от хворей на целый год.
Традиционным был обряд гадания на птичьей косточке: после трапезы грудную кость курицы или утки внимательно изучали. Если она была покрыта жиром и имела белый цвет, это сулило суровую, снежную зиму. Желтая и сухая кость, напротив, предсказывала оттепели.
