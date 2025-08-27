Когда включат отопление в Москве и Петербурге в 2025 году: какие условия

В Москву и Санкт-Петербург приходят осенние холода, температура начинает падать. Когда начнется отопительный сезон, что на это влияет?

Когда включат отопление в Москве в 2025 году

Отопительный сезон в Москве начинается после похолодания и установления стабильной осенней погоды. Точных сроков нет, поскольку это зависит от фактической температуры воздуха в городе.

Решение о начале отопительного сезона принимается городскими властями. После их распоряжения в течение пяти дней тепло должно быть подано на все городские объекты. Обычно отопление в российской столице включают после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура держится ниже +8 градусов.

Включение и регулировка отопления проходят в несколько этапов: в первую очередь тепло приходит в школы, больницы и другие социальные учреждения. После этого — в жилые многоэтажные дома и на промышленные предприятия. Однако при необходимости тепло может быть подано на объекты социальной инфраструктуры раньше назначенной официальной даты.

Напомним, что в 2024 году отопительный сезон в Москве начался 7 октября, в 2023 году — 3 октября, в 2022 году — 18 сентября, в 2021 году — 13 сентября.

Когда включат отопление в Санкт-Петербурге в 2025 году

Точная дата начала отопительного сезона в Санкт-Петербурге на 2025 год тоже на данный момент не утверждена городскими властями. Решающим фактором для запуска системы теплоснабжения является устойчивое похолодание, соответствующее установленным метеорологическим нормативам.

Так, официальный старт отопительного сезона в 2025 году в Северной столице зависит от погодных условий. Согласно действующим нормативам, подача тепла в многоквартирные дома начинается при условии, что среднесуточная температура воздуха стабильно держится на отметке +8 градусов и ниже в течение пяти последовательных дней. На основании предварительных метеорологических прогнозов, подобный температурный режим в 2025 году ожидается в интервале с конца сентября по первую половину октября.

В 2024 году отопительный сезон в Санкт-Петербурге начался 14 октября, в 2023 году — 6 октября, в 2022 году — 3 октября, в 2021 году — 20 сентября.

Как подготовиться к началу отопительного сезона

Перед началом отопительного сезона коммунальные службы проверяют исправность тепловых сетей, промывают стояки, ремонтируют изношенные участки трубопроводов, а также тестируют давление и теплоотдачу. Во многих регионах гидравлические испытания проводят летом — так можно выявить и устранить возможные аварии до начала холодов.

Самим жильцам тоже рекомендуют подготовиться к отопительному сезону. Для этого необходимо проверить радиаторы и трубы и осмотреть батареи на наличие видимых повреждений или протечек, которые могли появиться в прошлом отопительном сезоне.

Также нужно утеплить окна и двери, то есть проверить уплотнители на окнах и дверях и заменить их при необходимости.

Помимо этого, специалисты советуют убедиться, что тепло свободно проникает в квартиру. Для этого не нужно ставить мебель или другие крупные предметы перед радиаторами, так как они блокируют тепло и повышают риск возгорания.

Также необходимо следить за уровнем влажности, поскольку в отопительный сезон воздух становится слишком сухим, и это негативно влияет на качество кожи и провоцирует появление проблем со здоровьем. По этой причине в холодное время года важно использовать увлажнители воздуха.

