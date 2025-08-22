Бабье лето и тепло до +30? Погода в Москве в начале сентября: чего ждать

В начале сентября в Москве столбики термометров будут подниматься до +16–20 градусов, сообщил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. Что известно о прогнозе погоды в российской столице в первые дни осени, ждать ли бабьего лета и тепла до +30 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале сентября

По словам Ильина, 1 сентября в столичном регионе будет стоять теплая погода, но в первой половине дня местами может пройти небольшой кратковременный дождь.

«На 1 сентября в Москве и области ожидается достаточно теплая погода. Ночью по области +15–20 градусов. В утренние часы — как раз на период проведения линейки — воздух может уже прогреться до +18–19 градусов», — пояснил он.

Метеоролог Александр Сергеев отмечал, что похолодание может прийти в Москву уже в первые дни осени.

«Первые сентябрьские дни могут поразить россиян. После пусть и не жаркого, но довольно комфортного августа начало осени станет самым настоящим испытанием на прочность. Во многих регионах, в том числе в Центральной России, резко похолодает», — заявлял синоптик.

По предварительным данным метеосервисов, первая декада сентября 2025 года в Москве начнется с теплой погоды. С 1 по 5 сентября дневная температура составит +16–22 градуса, ночная — +12–16 градусов. Однако с 6 по 10 сентября ожидается постепенное похолодание. Днем столбики термометров покажут +14–16 градусов, ночью — +8–11 градусов. Осадки прогнозируются в течение пяти дней первой декады, с пиком 1, 2, 8 и 9 сентября. Влажность воздуха сохранится на уровне 75–82%, ветер будет умеренным, 3–5 м/с, преимущественно южным и юго-западным, давление стабилизируется в диапазоне 744–746 мм ртутного столба.

Таким образом, в начале сентября в Москве бабьего лета и тепла до +30 градусов не ожидается.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале сентября

Первая декада сентября в Санкт-Петербурге ожидается прохладной и дождливой. Дневная температура составит +15–17 градусов, ночная — +9–11 градусов. 1 сентября станет одним из самых теплых дней, когда воздух прогреется до +17 градусов днем и +11 градусов ночью, однако уже 2 и 3 сентября похолодает до +15 градусов.

К 5 и 6 сентября температура опустится до +13–15 градусов днем и до +9 градусов ночью. С 7 по 10 сентября сохранится устойчивая прохлада. Днем — от +15 до +16 градусов, ночью — от +8 до +9 градусов. Из-за высокой влажности и ветра ощущаться будет на 2–3 градуса холоднее.

Осадки будут частыми. Наиболее интенсивные дожди прогнозируются 1 и 3 сентября (до 2,7 мм/сутки) и 7 сентября (до 2,3 мм). Влажность воздуха сохранится на уровне 81–84%, что усилит ощущение сырости. Атмосферное давление будет стабильным — 758–762 мм ртутного столба, что близко к климатической норме. Ветер преимущественно южный и юго-западный, со скоростью 3–5 м/с, с порывами до 6 м/с в отдельные дни. Облачность будет преобладать в течение всей первой декады сентября.

