Королевская семья Британии: последние новости, Кейт отказалась от прислуги

Кейт Миддлтон отказывается от постоянной прислуги в доме. Какие еще последние новости о королевской семье Великобритании известны сегодня, 22 августа?

Почему Кейт и Уильям решили жить без поваров

Принц и принцесса Уэльские прожили в коттедже «Аделаида» последние несколько лет, однако в этом доме у них не было постоянной прислуги, уточнило издание The Mirror.

Ранее считалось, что причина кроется в том, что в особняке было недостаточно комнат для того, чтобы разместить вместе с семьей еще и персонал. Поэтому теперь, после того, как Уэльские решили переехать в более вместительный Форт-Лодж, многие предположили, что они обзаведутся работниками, но, по мнению королевского эксперта Кэти Николл, Уильям и Кейт отказываются от прислуги по личным причинам. Она считает, что королевская семья выполняет всю работу по дому самостоятельно и обязательно подключает к этому своих детей, чтобы качественно воспитать Луи, Шарлотту и Джорджа и «удержать их на земле».

«Они гораздо более обычные люди, чем многие могут себе представить, — детям даже приходится выполнять работу по дому в обмен на карманные деньги. Речь идет о том, что они хотят иметь нормальный, счастливый, обычный семейный дом и образ жизни», — отметила эксперт.

Другой инсайдер издания The Mirror также рассказал, что чета намеренно «отказывается от проживающего персонала».

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Я думаю, что люди удивятся, увидев, как обыденно обстоят дела дома. Дети помогают накрывать на стол, убирают тарелки, когда заканчивают есть, и помогают с уборкой. Нет никакого преференциального отношения», — пояснил источник.

По словам королевского эксперта Дункана Ларкомба, Уильям и Кейт во многом следуют правилам воспитания, которые всегда действовали в семье Миддлтон.

«Это маленькая семейная ячейка из трех детей, такая же, как с Кейт и ее братьями и сестрами. Они не живут роскошно, но живут очень комфортно», — сказал он.

Несмотря на то что новый дом Уэльских — поместье Форт-Лодж — будет намного больше, чем коттедж «Аделаида», последние новости о Кейт Миддлтон утверждают, что семья не отступится от своих убеждений и не станет нанимать постоянных работников.

Чем Маркл удивила публику

Герцогиня Сассекская Меган Маркл продемонстрировала необычный подход к приготовлению пищи. Во время кулинарного мастер-класса она использовала ювелирные изделия общей стоимостью 237 тысяч фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail.

Как отметило издание, на видео с рецептом пасты с лимонным соком заметили часы Cartier, ранее принадлежавшие принцессе Диане. Этот исторический аксессуар дополнили золотой браслет Cartier Love и изделия бренда Jennifer Meyer.

Особое внимание привлекли многочисленные кольца на руках герцогини. Среди них было замечено помолвочное кольцо с бриллиантом, подаренное принцем Гарри.

Меган Маркл Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Публичная демонстрация дорогих украшений во время готовки вызвала споры в соцсетях. Одни пользователи оценили стиль герцогини, другие считают, что такие украшения не подходят к тому, чтобы надевать и показывать их во время готовки.

