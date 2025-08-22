Королевская семья Британии: последние новости, Кейт отказалась от прислуги

Кейт Миддлтон отказывается от постоянной прислуги в доме. Какие еще последние новости о королевской семье Великобритании известны сегодня, 22 августа?
Почему Кейт и Уильям решили жить без поваров
Принц и принцесса Уэльские прожили в коттедже «Аделаида» последние несколько лет, однако в этом доме у них не было постоянной прислуги, уточнило издание The Mirror.
Ранее считалось, что причина кроется в том, что в особняке было недостаточно комнат для того, чтобы разместить вместе с семьей еще и персонал. Поэтому теперь, после того, как Уэльские решили переехать в более вместительный Форт-Лодж, многие предположили, что они обзаведутся работниками, но, по мнению королевского эксперта Кэти Николл, Уильям и Кейт отказываются от прислуги по личным причинам. Она считает, что королевская семья выполняет всю работу по дому самостоятельно и обязательно подключает к этому своих детей, чтобы качественно воспитать Луи, Шарлотту и Джорджа и «удержать их на земле».
«Они гораздо более обычные люди, чем многие могут себе представить, — детям даже приходится выполнять работу по дому в обмен на карманные деньги. Речь идет о том, что они хотят иметь нормальный, счастливый, обычный семейный дом и образ жизни», — отметила эксперт.
Другой инсайдер издания The Mirror также рассказал, что чета намеренно «отказывается от проживающего персонала».
«Я думаю, что люди удивятся, увидев, как обыденно обстоят дела дома. Дети помогают накрывать на стол, убирают тарелки, когда заканчивают есть, и помогают с уборкой. Нет никакого преференциального отношения», — пояснил источник.
По словам королевского эксперта Дункана Ларкомба, Уильям и Кейт во многом следуют правилам воспитания, которые всегда действовали в семье Миддлтон.
«Это маленькая семейная ячейка из трех детей, такая же, как с Кейт и ее братьями и сестрами. Они не живут роскошно, но живут очень комфортно», — сказал он.
Несмотря на то что новый дом Уэльских — поместье Форт-Лодж — будет намного больше, чем коттедж «Аделаида», последние новости о Кейт Миддлтон утверждают, что семья не отступится от своих убеждений и не станет нанимать постоянных работников.
Чем Маркл удивила публику
Герцогиня Сассекская Меган Маркл продемонстрировала необычный подход к приготовлению пищи. Во время кулинарного мастер-класса она использовала ювелирные изделия общей стоимостью 237 тысяч фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail.
Как отметило издание, на видео с рецептом пасты с лимонным соком заметили часы Cartier, ранее принадлежавшие принцессе Диане. Этот исторический аксессуар дополнили золотой браслет Cartier Love и изделия бренда Jennifer Meyer.
Особое внимание привлекли многочисленные кольца на руках герцогини. Среди них было замечено помолвочное кольцо с бриллиантом, подаренное принцем Гарри.
Публичная демонстрация дорогих украшений во время готовки вызвала споры в соцсетях. Одни пользователи оценили стиль герцогини, другие считают, что такие украшения не подходят к тому, чтобы надевать и показывать их во время готовки.
