Меган Маркл стала посмешищем в собственной семье

Окружение принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон в личных разговорах насмешливо отзывается о новом бизнес-проекте Меган Маркл, передает Daily Mail. По сведениям источников, близкие к наследнику британского престола придумали обидное прозвище для бренда As Ever, назвав его As If — в смысле «как будто это взлетит».

Это выглядит дешево и поспешно. Просто стыд, — цитирует анонимного собеседника Bella Magazine.

Компания Меган Маркл начала работу в феврале. Под маркой выпускаются джемы, чай, а также сухие смеси для блинчиков и печенья. Цены на продукцию выше среднего: баночка меда, например, обойдется в 20 фунтов (примерно 2,1 тысяч рублей).

Несмотря на успешный старт продаж, официальный сайт бренда долгое время оставался без обновлений. Первое за месяцы пополнение ассортимента произошло лишь недавно — им стало калифорнийское розовое вино.

Ранее стало известно, что Меган Маркл оказалась в поисках новых карьерных возможностей после того, как Netflix разорвал контракт с ней и принцем Гарри. По данным инсайдеров, потеря сделки ударила по финансам пары и вынудила герцогиню Сассекскую задуматься о поиске заработка. Среди потенциальных вариантов — участие в ток-шоу The View с Вупи Голдберг. Сейчас Меган сосредоточилась на развитии собственного бренда товаров для дома As Ever.