Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 10:28

Меган Маркл начала активно искать новую работу

RO: Меган Маркл активно ищет новый проект после провала с Netflix

Меган Маркл Меган Маркл Фото: Dave Warren/ZUMA Press/Global Look Press

Герцогиня Сассекская Меган Маркл столкнулась с необходимостью поиска новых профессиональных проектов после прекращения сотрудничества со стриминговой платформой Netflix, сообщает Radar Online со ссылкой на инсайдеров. Расторжение контракта на $100 млн (8,1 млрд рублей) с ней и принцем Гарри поставило пару в сложное финансовое положение.

По информации источников издания, Маркл проявляет беспокойство по поводу возможной потери медийной значимости и готова рассматривать различные варианты для поддержания публичного статуса. Среди возможных проектов называется участие в шоу The View вместе с Вупи Голдберг, однако в настоящее время такая возможность отсутствует.

Представители Netflix, как утверждают осведомленные лица, приняли решение о прекращении сотрудничества, считая что максимально реализовали потенциал работы с королевской четой. В компании также отмечают, что основное внимание Меган сейчас сосредоточено на развитии собственного бренда товаров для дома As Ever.

Ранее стало известно, что принц Уильям изначально скептически относился к намерениям Меган Маркл, о чем свидетельствуют данные королевского биографа Фила Дампьера. По информации эксперта, старший сын короля Чарльза III подозревал, что американская актриса преследует корыстные цели в отношениях с его младшим братом. Дампьер утверждает, что Уильям никогда не верил в искренность Маркл и считал, что она использует Гарри для достижения личных амбиций.

Меган Маркл
королевская семья
принц Гарри
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Десятки миллионов таблеток из Дубны заполняют российские аптеки
Обстрелы ВСУ вызвали перебои с водой и светом в российском регионе
Антенну для 5G отечественного производства успешно испытали в Москве
«Живыми отсюда не выйдете: боец «Айдара» вспомнил о жестокости командования
Юрист объяснила, как загорать в парках и не нарваться на штраф
В Ростовской области погибли двое саперов при разминировании дрона
Девушка осталась без скальпа после посещения ярмарки
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 29 июля, фото и видео
«Вампир» Краснов высказался о дальнейшем участии в «Битве экстрасенсов»
«Забрал все мои рекорды»: экс-игрок «Вашингтона» сравнил Овечкина с поездом
В Краснодарском крае местные жители задержали подозреваемого в педофилии
В московском зоопарке попал на видео недавно родившейся кенгуренок
Один из главных союзников России оценил возможную встречу Путина и Трампа
На Западе раскрыли, как премьер-министр Великобритании окажется в изоляции
Таксиста из Узбекистана заподозрили в изнасиловании россиянки
Украинка на глазах ребенка жестоко расправилась с мужем, узнав его тайну
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России
Вдова бойца СВО свозила любовника в Египет на «гробовые» и попала под суд
Политолог объяснил, как использовать взлом «Аэрофлота» в интересах России
В Екатеринбурге обнаружили тело служившего в Росгвардии россиянина
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Сожгли установки Patriot из Германии: удары по Украине сегодня, 27 июля
Россия

Сожгли установки Patriot из Германии: удары по Украине сегодня, 27 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.