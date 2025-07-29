Меган Маркл начала активно искать новую работу

Герцогиня Сассекская Меган Маркл столкнулась с необходимостью поиска новых профессиональных проектов после прекращения сотрудничества со стриминговой платформой Netflix, сообщает Radar Online со ссылкой на инсайдеров. Расторжение контракта на $100 млн (8,1 млрд рублей) с ней и принцем Гарри поставило пару в сложное финансовое положение.

По информации источников издания, Маркл проявляет беспокойство по поводу возможной потери медийной значимости и готова рассматривать различные варианты для поддержания публичного статуса. Среди возможных проектов называется участие в шоу The View вместе с Вупи Голдберг, однако в настоящее время такая возможность отсутствует.

Представители Netflix, как утверждают осведомленные лица, приняли решение о прекращении сотрудничества, считая что максимально реализовали потенциал работы с королевской четой. В компании также отмечают, что основное внимание Меган сейчас сосредоточено на развитии собственного бренда товаров для дома As Ever.

Ранее стало известно, что принц Уильям изначально скептически относился к намерениям Меган Маркл, о чем свидетельствуют данные королевского биографа Фила Дампьера. По информации эксперта, старший сын короля Чарльза III подозревал, что американская актриса преследует корыстные цели в отношениях с его младшим братом. Дампьер утверждает, что Уильям никогда не верил в искренность Маркл и считал, что она использует Гарри для достижения личных амбиций.